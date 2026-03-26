Primăria Ivești din Galați, jefuită în timpul nopții: Hoții au spart seiful și au plecat cu banii
Data actualizării: 12:26 26 Mar 2026 | Data publicării: 12:26 26 Mar 2026

Primăria Ivești din Galați, jefuită în timpul nopții: Hoții au spart seiful și au plecat cu banii
Autor: Iulia Horovei

seif cu bani Seif cu bani. Sursa foto: Pixabay

Polițiștii gălățeni investighează un furt din seiful primăriei comunei Ivești, după ce, în timpul nopții, persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracție în instituție și ar fi sustras mai multe sume de bani.

Polițiștii gălățeni au fost sesizați, în dimineața zilei de joi, 26 martie, de către un funcționar al comunei Ivești, județul Galați, că lipsesc mai multe sume de bani din seiful aflat în interiorul primăriei.

Furt în timpul nopții, în comuna Ivești

Hoții ar fi pătruns prin efracţie în sediul instituţiei, în timpul nopții, ar fi distrus mai multe bunuri şi ar fi spart un seif în care s-ar fi aflat bani.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate, au constatat că cele sesizate se confirmă, în sensul că, în cursul nopții, persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracție, distrugând sistemul de alarmă, în sediul unității administrativ teritoriale, de unde ar fi sustras dintr-un seif metalic o sumă de bani”, se arată în comunicatul IPJ Galați. 

Anchetă în desfășurare

Funcționarul în speță ar fi chiar primarul comunei Iveşti, Marcel Gheoca, care a declarat că personal a descoperit furtul, joi dimineaţă, la ora 6:30, când a ajuns la sediul primăriei împreună cu viceprimarul.

„Este o anchetă încă în desfăşurare, nu vă pot spune decât că, la ora 6:30, în momentul în care am intrat în sediul primăriei împreună cu viceprimarul, încercând să dezactivăm codul de alarmă, am descoperit că acesta era distrus, pe jos erau componente şi cablurile tăiate. În acel moment ne-am oprit şi am făcut pasul în spate, ne-am dat seama imediat că ceva nu e în regulă. Uitându-ne pe holul primăriei am văzut nişte cabluri tăiate şi am bănuit că a fost spartă primăria. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să sunăm la 112 şi să anunţăm poliţia”, a declarat Marcel Gheoca pentru Agerpres.

Prejudiciul ar fi de 20.000 de lei, sume care provin din taxe și impozite, potrivit Digi24.

Zona a fost izolată pentru cercetarea la faţa locului şi ridicarea probelor, iar accesul în clădire este restricţionat pe durata investigaţiilor.

Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

