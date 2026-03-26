Nicușor Dan, la Gala Colegiului Medicilor din România: Suntem supuși unui război informațional din partea Rusiei / video
Data publicării: 18:35 26 Mar 2026

Nicușor Dan, la Gala Colegiului Medicilor din România: Suntem supuși unui război informațional din partea Rusiei / video
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan la gala colegiului medicilor Foto: Captură YouTube Privesc.eu

Președintele României, Nicușor Dan, participă, joi seara, la Gala Colegiului Medicilor din România.

În alocuțiunea ținută la Gala Colegiului Medicilor din România, Nicușor Dan, președintele României, a vorbit despre războiul informațional.

„Pare absurd ca între un medic ce a făcut 6 ani de facultate și alți ani de rezidențiat și spune ceva și o reclamă de pe Internet care spune altceva, tu să alegi reclama de pe Internet. Cum am ajuns ca oamenii să nu mai vrea să-și vaccineze copiii?“, a întrebat Nicușor Dan.

„Ca toată Europa, suntem supuși unui război informațional din partea Rusiei, pentru a scădea încrederea în democrație, adică în posibilitatea oamenilor ca prin discuții între ei să-și decidă singuri viitorul. Asta a afectat și zona medicinei, fiindcă e o zonă sensibilă.

Din păcate, nu mai ajunge ca fiecare dintre noi să-și facă meseria așa cum a învățat, pentru că semenii noștri sunt supuși unui tir informațional care spune altceva față de ceea ce credem noi că e direcția corectă în care societatea trebuie să meargă. Fiecare dintre noi trebuie să iasă din zona de confort și trebuie să lupte pentru acele adevăruri medicale pentru care s-a pregătit la școală“, a spus, printre altele, președintele României.

Printre cei prezenți la eveniment, care de asemenea au susținut discursuri, se numără președintele Colegiului Medicilor din România, dr. Cătălina Poiană, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și senatorul Adrian Streinu-Cercel.

