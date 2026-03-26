Ținuta Mirabelei Grădinaru din timpul vizitei în SUA. Ioana Mandache, comparație cu Carmen Iohannis: E pentru prima dată

În timpul vizitei ocifiale din Statele Unite ale Americii, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a ales să poarte o bluză cu motive tradiționale, semnată de Irina Schrotter, și pantaloni negri. Prima Doamnă a României a vorbit despre acest lucru în cadrul unui interviu.

"Întrebată de ce a ales această ținută, ea a spus: Ia este într-adevăr o ie tradițional sau într-adevăr portul tradițional. Doamna Irina Schrotter, care s-a ocupat de această ținută și căreia țin să îi mulțumesc, a încercat să combine portul tradițional cu elemente de bussines pentru că întâlnirea a avut loc la Casa Albă și împreună cu dumneaiei am considerat că este oportun să reprezentăm România mixt", a declarat Mirabela Grădinaru la Antena 3 CNN.

Ulterior, informația a fost confirmată și de către designerul Irina Schrotter, pe pagina ei de Facebook.

„Doamna Mirabela Grădinaru a ales să poarte și creații Irina Schrotter în cadrul vizitei la Washington. Ne bucurăm să vedem produsele noastre purtate și apreciate într-un astfel de moment. Suntem bucuroși să fim alături de brandul Otilia Flonta care a creat gențile. Vizibilitatea oferită brandurilor românești de către doamna Mirabela Grădinaru este un sprijin așteptat de zeci de ani de către antreprenorii români”, a transmis Irina Schrotter pe pagina sa de Facebook.

Ioana Mandache, jurnalist monden: O alegere fericită pentru Mirabela Grădinaru

Ioana Mandache, jurnalist monden, a comentat ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru.

"Aș spune că este pentru prima dată, cel puțin comparativ cu Carmen Iohannis, când avem o ținută adecvată, o ținută care ne și reprezintă de altfel pentru că este un costum românesc reinterpretat. Eu cred că este o alegere fericită pentru Mirabela Grădinaru. Are bun gust și aș spune că alege specialiști pentru că la un moment dat, când ești persoană publică, trebuie să ții cont de designeri și de stiliști. Aș aprecia, nu sunt designer, sunt doar jurnalist, dar mi-a plăcut foarte mult, s-a ținut cont de locul unde ne aflam și e demn de admirat. Elegantă și în același timp modernă. Se distinge prin eleganță și rafinament", a comentat Ioana Mandache, jurnalist monden.

Mai mult decât atât, Ioana Mandache a spus că partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a fost mai bine îmbrăcată decât Brigitte Macron și Marta Nawrocka, alături de care a făcut o fotografie la Washington.

"Ea a ieșit în evidență aș spune pentru că ia noastră tradițională, să nu uităm că și Mădălina Ghenea și alte vedete au purtat și au ieșit în evidență. Ia românească are ceva special aș spune, și mie mi s-a părut cea mai elegantă dintre cele trei. Și coafura, și machiajul, totul discret, fără nimic ostentativ", a mai spus aceasta.