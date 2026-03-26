Data actualizării: 09:30 26 Mar 2026 | Data publicării: 09:30 26 Mar 2026

Ce au în comun Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, și Brigitte Macron. Au discutat în privat despre asta
Autor: Doinița Manic

imagine cu Mirabela Grădinaru, alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska1 Mirabela Grădinaru a vorbit în privat cu Brigitte Macron. Foto: Administrația Prezidențială a României

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a dezvăluit ce a vorbit în privat cu Brigitte Macron, soția lui Emmanuel Macron.

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a vorbit în cadrul unui interviu acordat după summitul organizat de Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, despre relația copiilor cu tehnologia. Aceasta a povestit că a discutat în privat cu Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, despre acest subiesct. Se pare că ambele împărtășesc ideea potrivit căreia până la o anumită vârstă copiii ar trebui să aibă mai multe restricții atunci când vorbim despre TV, calculator sau telefon mobil.

Mirabela Grădinaru, despre discuția cu Brigitte Macron

„Doamna Macron s-a poziționat foarte ferm într-o zonă restrictivă. Și acum, dânsa, pentru că am discutat în privat, după conferință, a explicat faptul că sunt studii – adică, în momentul în care dânsa a venit și a prezentat aceste idei, nu sunt ideile dânsei, ci pur și simplu, în urma unor studii, specialiștii au spus că acestea sunt direcțiile pe care societatea franceză ar trebui să le urmeze”, a declarat Mirabela Grădinaru pentru Antena 3 CNN.

Mirabela Grădinaru: Am anunțat-o pe fiica noastră că până la 14 ani nu va avea niciun telefon

Mirabela Grădinaru a povestit și cum aplică aceste reguli în familia ei.

„Sunt o mamă care, în momentul în care s-a născut primul copil, televizorul a fost împachetat și a rămas împachetat. Copiii n-au avut acces la telefon, la nimic – nici desene animate, absolut nimic – până la vârsta de 3 ani. De la 4 ani, da, văd niște desene animate, împreună cu părinții, nu singuri. Iar telefonul – am anunțat-o pe fiica noastră că până la 14 ani nu va avea niciun telefon, chiar dacă colegii au deja. Și de aici vine presiunea. Există presiune la școală că ceilalți copii au. Aș întreba tot timpul: dacă ar veni și aș spune că în clase se consumă droguri, ar fi de acord? Adică i-ar spune copilului: "Ok, dacă ceilalți colegi consumă droguri, îți dau voie să consumi"? Cred că răspunsul ar fi nu, n-ar mai conta. Și atunci, așa e și cu telefonul. Dacă părintele consideră că nu e nevoie să-i dea telefonul ar trebui să rămână părinte și să-l sprijine”, a mai spus Prima Doamnă a României.

Accesul copiilor la tehnologie, restricționat și în România? "Nu putem să mergem pe modelul francez"

Totuși, Mirabela Grădinaru a spus că România nu poate prelua automat modelul francez.

„În ceea ce privește România, cred că în momentul în care am lua niște decizii să restricționăm accesul copiilor la tehnologie, trebuie să o facem și noi după niște discuții pe care ar trebui să le avem și cu specialiști, și cu societatea, și cu părinții. Nu putem să mergem pe modelul francez și trebuie să existe un echilibru”, a explicat aceasta.

Precizăm că modelul francez, adus în discuție și de Brigitte Macron, prevede ca micuții să aibă interdicție totală pentru telefoane, tablete sau TV până la vârsta de 3 ani, acces limitat, dar cu supravegherea părinților între 3 și 6 ani, și telefon mobil doar după vârsta de 13 ani.

