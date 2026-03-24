Discursul Mirabelei Grădinaru la Summit-ul Coaliției Globale "Pregătind viitorul împreună" / video

Mirabela Grădinaru face parte din delegaţia oficială a României care participă marţi şi miercuri, la Washington D.C., la summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa primei doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

„Stimate doamne și domni, stimați participanți, În primul rând, doresc să-mi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump. Cred că această iniţiativă este una valoroasă, care generează avânt, vizibilitate şi dinamism necesar în acest domeniu. În acelaşi timp, este esenţial să avem o abordare integrată care să lege mai bine educaţia, inovaţia şi tehnologia.

Aştept să colaborez îndeaproape cu prima doamnă, Melania Trump, şi cu persoanele prezente aici, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta iniţiative concrete şi pentru un impact tangibil legat de educaţia digitală şi practici online sigure şi alfabetizare media pentru copii din lumea întreagă", a afirmat Mirabela Grădinaru, în intervenţia sa la sesiunea inaugurală a summitului.

Experţii care au însoțit-o la Washington D.C.

Ea a prezentat experţii alături de care a venit la Washington D.C.

„Nu vă voi mai reține mult astăzi, deoarece mâine vom împărtăși opiniile noastre mai detaliate. Înainte de a încheia, doresc să vă prezint cei doi experți români pe care i-am adus cu mine.

Andrada Morar este vicepreședinte al UiPath pentru Experiența Clienților și Parteneri Globali. UiPath este prima companie „unicorn” din România și reprezintă o platformă de vârf de automatizare a proceselor robotizate (RPA), concepută pentru a automatiza sarcinile repetitive și consumatoare de timp prin crearea de roboți software.

Robert Berza este directorul executiv al Edge Institute Romania, un think tank foarte activ dedicat accelerării transformării digitale a țării noastre. Robert și echipa sa reunesc experți din mediul de afaceri, din domeniul tehnologiei și din mediul academic pentru a propune politici publice și strategii menite să stimuleze competitivitatea economică și digitală a României, prin adoptarea unei abordări adecvate, în special în ceea ce privește educația. Vă mulțumesc și aștept cu interes discuțiile interesante de astăzi”.

Summitul promovează cooperarea internaţională pentru creşterea bunăstării copiilor

„Iniţiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online", a precizat Administraţia Prezidenţială de la Bucureşti, conform Agerpres.

Agenda include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA, care are loc marţi, şi o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, miercuri, cu participarea primelor doamne şi a reprezentanţilor statelor implicate, axate pe educaţie digitală, utilizarea tehnologiei şi protecţia copiilor în mediul online.

„Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administraţiei Prezidenţiale pentru susţinerea educaţiei digitale şi dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online", se arată în informarea citată.

Citește și: Mirabela Grădinaru merge la Washington la summitul global privind educația digitală a copiilor, la invitația Melaniei Trump

În marja vizitei, delegaţia ţării noastre va avea o întâlnire cu Lisa Choate, preşedintele American Councils for International Education, organizaţie care derulează în relaţia cu România programe de schimb educaţional - FLEX şi FLEX Abroad, precum şi iniţiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public şi privat.

Membrii delegaţiei vor participa şi la o masă rotundă cu medici români din SUA, specializaţi în problematica adicţiei şi domenii conexe, implicaţi în activitatea unor centre medicale şi de cercetare de prestigiu.

Agenda mai include o vizită la The Thrive Center for Children, Families and Communities, la Georgetown University, unde va avea loc o întâlnire cu directorul Matthew Biel şi echipa sa.