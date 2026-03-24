DCNews Stiri Mirabela Grădinaru dă curs invitației Melaniei Trump: Participă la summitul dedicat educației digitale a copiilor
Data publicării: 09:18 24 Mar 2026

Mirabela Grădinaru dă curs invitației Melaniei Trump: Participă la summitul dedicat educației digitale a copiilor
Autor: Iulia Horovei

mirabela gradinaru melania trump Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan (s), Prima Doamnă a SUA, Melania Trump (d). Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

O delegaţie oficială a României va participa, la Washington D.C., la summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, care i-a adresat invitaţia Mirabelei Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan.

„Administraţia Prezidenţială anunţă participarea unei delegaţii oficiale la Washington D.C., în perioada 24 - 25 martie 2026, la Summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite. Participarea delegaţiei României are loc la invitaţia adresată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, doamnei Mirabela Grădinaru, în cadrul unui demers internaţional la care au fost invitate şi alte Prime Doamne din mai multe state”, se precizează într-o informare de presă.

Conform sursei citate, delegaţia României este formată din Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Diana Punga, consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă, şi Mirabela Grădinaru.

Obiectivele summitului

Summitul promovează cooperarea internaţională pentru creşterea bunăstării copiilor prin educaţie, inovaţie şi tehnologie.

„Iniţiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online”, a menţionat Administraţia Prezidenţială.

Agenda include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA, care va avea loc în 24 martie, şi o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, în 25 martie, cu participarea Primelor Doamne şi a reprezentanţilor statelor implicate, axate pe educaţie digitală, utilizarea tehnologiei şi protecţia copiilor în mediul online.

„Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administraţiei Prezidenţiale pentru susţinerea educaţiei digitale şi dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online. În marja vizitei, delegaţia va avea o întâlnire cu Lisa Choate, preşedintele American Councils for International Education, organizaţie care derulează în relaţia cu România programe de schimb educaţional, respectiv FLEX şi FLEX Abroad, precum şi iniţiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public şi privat", se arată în informare.

Conform sursei citate, membrii delegaţiei vor participa la o masă rotundă cu medici români din SUA, specializaţi în problematica adicţiei şi domenii conexe, implicaţi în activitatea unor centre medicale şi de cercetare de prestigiu.

Agenda delegaţiei mai include şi o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities, la Georgetown University, unde va avea loc o întâlnire cu directorul Matthew Biel, MD, şi echipa sa, notează Agerpres.

