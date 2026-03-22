€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.4087
 
Mirabela Grădinaru merge la Washington la summitul global privind educația digitală a copiilor, la invitația Melaniei Trump
Data actualizării: 19:22 22 Mar 2026 | Data publicării: 19:20 22 Mar 2026

Mirabela Grădinaru merge la Washington la summitul global privind educația digitală a copiilor, la invitația Melaniei Trump
Autor: Giorgi Ichim

mirabela-gradinaru-nicusor-dan-nasteri-premature Mirabela Gradinaru Nicusor Dan copii - Foto: Agerpres

Administrația Prezidențială anunță participarea unei delegații oficiale la Washington D.C., în perioada 24–25 martie 2026, la Summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor, organizat la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite.

Participarea delegației României are loc la invitația adresată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, doamnei Mirabela Grădinaru, în cadrul unui demers internațional la care au fost invitate și alte Prime Doamne din mai multe state.

Delegația este formată din Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă, și Mirabela Grădinaru.

Summitul, intitulat „Pregătind viitorul împreună”, promovează cooperarea internațională pentru creșterea bunăstării copiilor prin educație, inovație și tehnologie. Inițiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor și părinților, precum și consolidarea siguranței în mediul online.

Agenda include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA (24 martie) și o reuniune la nivel înalt la Casa Albă (25 martie), cu participarea Primelor Doamne și a reprezentanților statelor implicate, axate pe educație digitală, utilizarea tehnologiei și protecția copiilor în mediul online.

Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administratiei Prezidentiale pentru susținerea educației digitale și dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online.

În marja vizitei, delegația va avea o întâlnire cu Lisa Choate, președintele American Councils for International Education, organizație care derulează în relația cu România programe de schimb educațional, respectiv FLEX și FLEX Abroad, precum și inițiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public și privat.

De asemenea, membrii delegației vor participa la o masă rotundă cu medici români din SUA, specializați în problematica adicției și domenii conexe, implicați în activitatea unor centre medicale și de cercetare de prestigiu. 

Agenda delegației mai include și o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities (Georgetown University), unde va avea loc o întâlnire cu directorul Matthew Biel, MD, și echipa sa.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 23-29 martie 2026
Publicat acum 25 minute
Traian Băsescu, nemulţumit de modul în care Ilie Bolojan atacă deficitul. Propune repetarea soluţiilor din 2010
Publicat acum 39 minute
Scutul de la Deveselu poate opri inclusiv rachete cu încărcătură nucleară. Traian Băsescu spune cum funcţionează sistemul
Publicat acum 51 minute
CDU a câștigat alegerile regionale din Renania-Palatinat. Scor record pentru extrema dreaptă
Publicat acum 56 minute
Traian Băsescu spune că România nu trebuie să aibă încredere în Mark Rutte: A fost mereu ostil României
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 10 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 23: SUA anunţă că are "suficienţi bani" pentru războiul cu Iran
Publicat acum 7 ore si 36 minute
"E război pe viaţă şi pe moarte". Chirieac: România e într-o situaţie critică. Riscuri economice majore
Publicat acum 14 ore si 27 minute
BANCUL ZILEI: Farsa soției
Publicat acum 12 ore si 45 minute
Economii de câteva salarii, pierderi de miliarde: Proiect major, blocat de lipsa de personal de la Ministerul Energiei
Publicat acum 12 ore si 0 minute
Horoscop 22 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close