India reduce taxele la carburant. Ce va face România

Războiul din Orientul Mijociu, aflat în a 28-a zi, perturbă aprovizionarea globală cu energie, fapt care a dus la creșterea prețurilor. Prin urmare, India a decis să scadă taxele la carburanți.

Altă decizie în India: Taxe la export pentru motorină și combustibilul de aviație

Totodată, India a decis taxe la export pentru motorină și combustibilul de aviație, cu scopul de a proteja aprovizionarea internă.

Panică la pompă în India

Au fost observate cozi lungi la benzinării, din cauza cumpărăturilor făcute din panică. În acest sens, autoritățile din India au făcut apel la populație „să nu se lase indus în eroare” de dezinformări, pe măsură ce temerile privind posibile penurii se răspândesc, scrie Al Jazeera.

Ce se întâmplă în România cu criza carburanților

Guvernul Bolojan a declarat situație de criză pe piața țițeiului și a carburanților, în contextul scumpirilor puternice. Astfel se instituie un pachet de măsuri pentru protejarea cetățenilor și economiei, susține Guvernul. În România, motorina a sărit de pragul psihologic de 10 lei / litru.

Mai mult, preşedintele AFEER, Laurenţiu Urluescu, spune că pentru a gestiona criza carburanţilor, statul ar trebui să reducă accizele şi TVA sau să ofere ajutoare doar consumatorilor vulnerabili.

