Haos in Republica Moldova din cauza crizei carburanților. Oamenii nu au cu ce ajunge la muncă, transportatorii fac grevă

Transportatorii din Republica Moldova protestează la adresa scumpirii continue a carburanților ce îi aduce în prag de faliment. Decizia lor de a nu mai face cursele afectează numeroși călători, care sunt nevoiți să apeleze la taxiuri sau mașini de ocazie. O parte dintre operatori sunt deciși să continue greva și vineri, dar nu se știe încă câte curse vor rămâne anulate.

Motorina a sărit de 30 de lei în Republica Moldova

Miercuri, prețul motorinei a ajuns în Republica Moldova la 30 de lei (moldovenești n.red.), iar cel al benzinei 29 de lei. Azi, vineri, prețul a depășit 31 de lei.

În Republica Moldova există aproximativ 700 de rute raionale și peste 900 de rute interraionale. Președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) Oleg Alexa, a precizat că fiecare operator va hotărî dacă șoferii vor merge la muncă sau vor opri cursele în această perioadă în care prețul la carburant a explodat în Republica Moldova și s-a trecut la raționalizare.

Bate vântul în autogările din Republica Moldova. Oamenii nu au ce să ajungă la muncă

La primele ore ale dimineții, Gara auto din Strășeni, Republica Moldova, era pustie. „Până aici am venit cu o mașină de ocazie, deja de aici poate căutăm un taxi. De vreo jumătate de oră taxiurile sunt ocupate, microbuzele nu circulă. E o problemă”, a spus o persoană, conform Moldova1.

„Asta-i situația la noi în ziua de azi. Transport găsim, dar stăm mult în drum. Cu taxiul, în oraș”, a declarat o altă persoană.

„Au ridicat prețul la tot și își bat joc de popor”

Și la Gara auto din Soroca bate vântul, nu sunt microbuze.

„O să ne ducem cu taxiul, ce să facem? Fiindcă primim pensie mare, tare. De la Schineni vin și n-am cu ce mă duce la Vadul lui Vodă. Au ridicat prețul la tot și își bat joc de popor”, a subliniat o persoană.

„Acasă cu ce să mă întorc? M-a adus o mașină, dar înapoi trebuie să vină să mă ia. Am înțeles că acestea raionale nu merg, dar cele de la Cahul? Mă duc și eu odată la sanatoriu, niciodată n-am fost, mă gândeam că o să ajung azi”.

„Am auzit de la câțiva șoferi că nici mâine nu vor ieși la serviciu, în funcție de decizia Asociației”, a spus Vladimir Ceban, șeful Gării Auto din Comrat, potrivit sursei citate.

Amintim că Parlamentul Republicii Moldova a decis stare de urgență la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 25 martie 2026.

Cât carburant a importat Republica Moldova pe 26 martie

„Pe data de 26 martie, în Republica Moldova au fost importate 1480 tone de motorină și peste 400 tone de benzină.



Stocurile de carburanți constituie 15 zile de consum pentru benzină, 13 zile pentru gaze petroliere lichefiate și 7 zile pentru motorină.



Amintim că stațiile de alimentare cu carburanți nu au voie să refuze alimentarea autoturismelor, însă pentru comercializarea produselor petroliere în canistre și recipiente mobile este aplicată o limită de 20 de litri de persoană.



Potrivit Hotărârii de Guvern aprobată joi, la calculul prețului maxim de comercializare cu amănuntul a motorinei de tip standard, Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică va aplica, pe durata stării de urgență, valoarea medie a cotației medii FOB Med Italy, pentru 7 zile anterioare și nu pentru 14 zile”, a transmis Ministerul Energiei din Republica Moldova.

