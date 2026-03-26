Europa intră în era mașinilor fără șofer. Robo-taxiurile devin realitate

Startup-ul croat Verne, specializat în robo-taxiuri, a încheiat un parteneriat cu Uber și compania chineză Pony.ai pentru a lansa un serviciu de transport autonom în Europa, începând cu Zagreb. În cadrul colaborării, Pony.ai va furniza tehnologia de conducere autonomă, Verne va deține și opera flota de mașini, iar Uber va integra serviciul în rețeaua sa globală, alături de platforma dezvoltată de Verne, potrivit Euronews.

Extinderea companiilor chineze în Europa

Inițiativa vine într-un moment în care companiile chineze din domeniul vehiculelor autonome își extind prezența în Europa, în contextul restricțiilor din Statele Unite.

Pony.ai a mai făcut un pas similar anul trecut, când a colaborat cu aplicația Bolt pentru a aduce mașini autonome pe piața europeană. În același timp, Uber a anunțat că va introduce astfel de vehicule în Madrid în 2026, iar împreună cu Waymo testează deja robo-taxiuri în Londra.

Cum funcționează mașinile autonome

Vehiculele autonome funcționează cu ajutorul unor senzori care "văd" mediul din jur, al unui software care analizează informațiile și stabilește traseul, precum și al unor sisteme care controlează accelerația, direcția și frânarea. Tehnologia Pony.ai folosește inteligență artificială pentru a permite mașinilor să se adapteze la diferite situații din trafic.

Deși nu a fost anunțată o dată exactă pentru lansare, testele au început deja pe străzile din Zagreb, folosind sistemul autonom de generație nouă al Pony.ai, instalat pe modelul Arcfox Alpha T5.

"Europa are nevoie de soluții de mobilitate autonomă care să treacă de la faza de testare la servicii reale", a declarat Marko Pejkovic, CEO-ul Verne, care a subliniat că proiectul va fi extins ulterior și în alte orașe.

Verne va avea și rolul de a obține aprobările necesare din partea autorităților europene și de a coordona lansarea serviciului pe platforma Uber și pe propria aplicație.

Investiție și extindere viitoare

În cadrul parteneriatului, Uber va investi în compania croată și va sprijini extinderea proiectului. CEO-ul Uber, Dara Khosrowshahi, a descris inițiativa drept "un pas important" pentru a aduce serviciile de transport autonom către mai mulți utilizatori, în mai multe regiuni.