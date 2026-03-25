Grecia susține România în cursa pentru OCDE și proiectele strategice din regiune

Data publicării: 21:38 25 Mar 2026

Autor: Dana Mihai

Grecia susţine aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), a declarat, miercuri, ambasadorul Greciei la Bucureşti, Evangelia Grammatika.

"Susţinem România în procesul său de aderare la OCDE, care se apropie de final în lunile următoare, cât şi în ceea ce priveşte eforturile de a rezolva deficitul bugetar. Sunt încrezătoare că vom avansa cooperarea noastră în baza consultărilor şi întâlnirilor la nivel înalt de anul trecut şi vom evolua în ceea ce priveşte schimburile şi vizitele bilaterale", a afirmat diplomatul elen.

Totodată, ea s-a referit şi la accelerarea procesului de modernizare a căii ferate şi a infrastructurii de transport între Grecia, Bulgaria şi România, inclusiv în privinţa mobilităţii militare din coridorul Marea Neagră - Marea Egee.

"Aceste proiecte vor duce la dezvoltare, rezilienţă şi securitate în regiune, asigurând un lanţ de aprovizionare pe care ne putem baza", a mai menţionat Evangelia Grammatika.

Ambasadorul elen a participat, miercuri, la concertul aniversar de Ziua Greciei de la Ateneul Român. 

