Cum influențează dispozitivele electronice fără fum aerul din interior: între percepție și realitate

Însă, aceste produse inovatoare sunt adesea întâmpinate cu neîncredere, în jurul lor formându-se numeroase percepții greșite și interpretări simplificate ale datelor științifice existente. Neîncrederea și dezinformarea care înconjoară aceste produse au drept consecință o rată scăzută a adoptării de către fumători și, implicit, a reducerii impactului fumatului asupra sănătății lor.

Diferența majoră dintre dispozitivele electronice și țigările tradiționale este absența arderii. Spre deosebire de țigări, care generează fum, dispozitivele electronice emit aerosoli și vapori foarte diferiți de fumul clasic. Unele mituri și percepții greșite asociate dispozitivelor electronice nu reflectă cu acuratețe efectele reale asupra calității aerului din interior. Înainte de a transforma aceste percepții în „adevăruri”, merită să privim diferența dintre mit și dovezi științifice, acolo unde realitatea este, de cele mai multe ori, mult mai nuanțată.

Un astfel de exemplu este un studiu foarte des invocat, realizat într-o sufragerie și într-o mașină, cu doi participanți și pe durate scurte. Deși limitat, el a fost prezentat ca o dovadă categorică a faptului că dispozitivele electronice „poluează grav” aerul interior. În realitate, studiul nici măcar nu a analizat toxine sau metale grele, ci doar câțiva indicatori generali ai calității aerului, precum particulele în suspensie sau monoxidul de carbon, fără a evalua efecte biologice ori riscuri pentru sănătate. Nu a evaluat nici inflamație, nici depuneri în plămâni, nici efecte neurologice și nici riscuri reale pentru sănătate. A măsurat doar concentrații temporare de particule și gaze, în condiții foarte specifice.

Cu toate acestea, concluziile acestui studiu au fost extinse la o varietate de spații, de la cafenele și baruri până la școli și birouri, deși experimentul nu a inclus astfel de situații. Privit cu atenție, studiul arată o realitate mult mai nuanțată: există într-adevăr efecte măsurabile, însă ele sunt mult mai reduse decât cele generate de fumul de țigară și sunt adesea amplificate în discursul public.

Ce se întâmplă, de fapt, în aer când sunt folosite dispozitive electronice

Așa cum menționam deja, dispozitivele electronice nu generează fum, ci aerosoli și vapori care sunt foarte diferiți de fumul generat de țigări. Studii realizate în medii controlate arată că, după utilizarea acestor produse, în aer sunt detectabile mai puține substanțe, printre care se numără nicotină, acetaldehidă și glicerină. Iar nivelurile lor sunt extrem de scăzute, sub limitele stabilite pentru calitatea aerului interior. Markerii tipici ai fumului, precum particulele solide și hidrocarburile aromatice policiclice, nu apar. Practic, eliminarea arderii tutunului reduce radical compușii care, în cazul țigărilor, sunt răspunzători pentru cele mai multe riscuri.

Persistă particulele în aer? Mit vs. realitate

Una dintre cele mai răspândite temeri este aceea că aerosolii și vaporii generați de dispozitivele electronice „rămân mult timp în aer”. Studiile arată, însă, că particulele ultrafine din aerosol, care conține și vapori, sunt foarte volatile și se dispersează rapid, în special în încăperi ventilate. Chiar și atunci când apar creșteri temporare ale particulelor măsurate de senzori, acestea scad repede și nu ating nivelurile generate de țigările clasice. Mai mult, nu există dovezi că aceste particule ar provoca inflamații sau efecte biologice la nivelurile detectate în aerul interior, deși astfel de afirmații circulă uneori în spațiul public fără bază științifică.

Detectarea nu înseamnă pericol – o lecție esențială în toxicologie

În discuțiile despre calitatea aerului, apare des confuzia dintre „a detecta” și „a fi periculos”. În realitate, orice locuință conține numeroase substanțe care apar natural: acetaldehidă din gătit sau din respirație, compuși volatili din produse cosmetice, particule din praf sau activitatea umană. De aceea, prezența unei substanțe nu spune mare lucru fără informații despre concentrație, durată și context. Studiile arată că nivelurile detectate în urma utilizării dispozitivelor electronice sunt mult sub pragurile considerate riscante. Nici despre nicotină, prezentă la valori foarte mici, nu există dovezi că ar putea induce dependență prin simpla expunere pasivă.

Concluzie: aerul nostru contează, la fel și adevărul științific

Dispozitivele electronice au un anumit impact asupra aerului interior, dar acesta este limitat și tranzitoriu, semnificativ mai redus comparat cu țigările combustibile, deci nu justifică alarmismul cu care sunt uneori prezentate. Diferențele dintre aerosoli sau vapori și fum, dintre detectare și toxicitate, dintre studii limitate și afirmații generalizate sunt esențiale pentru a înțelege corect situația. Înainte de a trage concluzii radicale, merită să privim nuanțele și contextul.