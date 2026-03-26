Sistemul medical românesc se modernizează. Anunțul făcut de Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete / video

Update: Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis și pe Facebook un mesaj în care vorbește despre importanța investițiilor, a personalului medical și a încrederii în sistemul de sănătate, subliniind progresele recente și rolul oamenilor în modernizarea medicinei din România.

„Am participat astăzi la Gala CMR 2026 și am fost onorat de prezența Președintelui României, domnul Nicușor Dan și îi mulțumesc pentru susținerea sistemului medical.

Am fost, de asemenea, încântat de prezența doamnei Mirabela Grădinaru, căreia îi mulțumesc pentru suportul constant acordat sănătății și acelor proiecte de dezvoltare pe care le construim împreună.

Am stat în fața unei săli pline de profesioniști care duc medicina din România mai departe, zi de zi. Nu este doar o comunitate profesională, ci una dintre structurile de rezistență ale sistemului de sănătate.

Medicina nu este doar o profesie. Este o alegere care vine cu responsabilitate, presiune și, de multe ori, cu sacrificii invizibile. Am vorbit despre diferența dintre a fi medic în România și a fi medic pentru România. A doua variantă înseamnă mai mult: implicare, curaj și asumarea schimbării.

Sistemul de sănătate se schimbă. Avem investiții, infrastructură, digitalizare și resurse mai clare decât în trecut. Dar fără oameni, toate acestea nu înseamnă nimic. Un sistem devine mai bun atunci când are standarde și oameni care nu acceptă compromisuri. Când există acel „sistem imunitar” care respinge ceea ce nu funcționează și întărește ceea ce merge bine. Încrederea ține acest sistem în picioare. Nu se cere. Se construiește, prin fapte și decizii corecte. Nu cred într-o medicină în care pacientul trebuie să aleagă între competență și empatie. Medicina adevărată le cere pe ambele.

Rolul meu este clar: să susțin profesia medicală, standardele ridicate și un sistem care nu mai acceptă jumătăți de măsură. Îi mulțumesc doamnei profesor Cătălina Poiană pentru tot ceea ce face în fiecare zi și pentru colaborarea excelentă.

Încrederea ne face bine”, a scris acesta pe Facebook.

Știrea inițială

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că sistemul medical din România trece printr-o transformare majoră, susținută de investiții în spitale noi, tehnologie avansată și tratamente moderne, care reduc dependența de improvizație și apropie serviciile de standardele internaționale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului România Medicală Contează, organizat de Colegiul Medicilor din România, unde oficialul a evidențiat amploarea schimbărilor din ultimii ani.

Potrivit acestuia, după mai bine de trei decenii, România începe să recupereze decalajele prin construcția de unități medicale noi și modernizarea celor existente, alături de dotarea cu echipamente de ultimă generație.

De la improvizație la standarde internaționale

Ministrul a subliniat că una dintre cele mai importante schimbări este modul în care se practică medicina: utilizarea tehnologiei moderne și accesul la medicamente similare celor din alte state dezvoltate.

„Este un moment important pentru sănătatea româneacsă pentru că sănătatea din România astăzi este în transformare. Nu suntem perfecți. Întotdeauna este loc de mai bine. Discutăm, pentru prima dată în ultimii 36 de ani, despre spitale noi, spitale care s-au reabilitat, despre dotări și echipamente de ultimă generație, discutăm despre medicamente egale cu cele folosite în toată lumea.

Astăzi, medicina în România nu se mai face cu mâinile goale. În multe locuri, medicina nu se mai face improvizat. Este important să urmărim în dinamică cum a evoluat sistemul de sănătate, este important să ne uităm în jurul nostru și poate să ne apreciem mai mult medicii, poate să ne apreciem mai mult personalul medical și toți cei care stau la capul nostru noaptea, atunci când viața noastră este în dezechilibru.

Mulțumesc pentru toată susținerea, pentru că uneori mă mai trageți de mânecă atunci când scap piciorul pe accelerație prea mult. Cred că putem găsi echilibrul împreună și putem face sănătatea din România mai bună. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și am datoria să îmi cer scuze în fața dumneavoastră pentru că ani la rând, din păcate, dumneavoastră ați fost cei care ați răspuns în fața opiniei publice pentru nepăsarea sau pentru indolența sistemului. Cred că acest lucru trebuie să se oprească și cred că aveți nevoie de mai mult respect și de un mulțumesc spus mai din suflet”, a fost mesajul lui Alexandru Rogobete.