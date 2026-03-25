€ 5.0952
|
$ 4.3913
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0952
|
$ 4.3913
 
România lansează prima strategie națională pentru siguranța pacienților și calitatea actului medical
Data actualizării: 17:54 25 Mar 2026 | Data publicării: 17:50 25 Mar 2026

Autor: Alexandra Curtache

România va avea, pentru prima dată, o strategie dedicată exclusiv calității îngrijirii medicale și siguranței pacienților, un cadru unitar care vizează întregul sistem sanitar. Anunțul a fost făcut de Alexandru Rogobete, care subliniază că documentul marchează trecerea de la măsuri fragmentate la un sistem coerent, bazat pe evaluare și corecție continuă.

Noua „Strategie Națională pentru Calitatea Îngrijirii Medicale și Siguranța Pacienților 2026-2032” a fost elaborată în colaborare cu instituții-cheie, precum Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, Banca Mondială și Organizația Mondială a Sănătății, dar și cu profesioniști din sănătate, sindicate și reprezentanți ai pacienților.

Anunțul făcut de Alexandru Rogobete

Potrivit lui Alexandru Rogobete, documentul reflectă „realitatea din sistem” și experiența directă a celor implicați zilnic în actul medical.

„Pentru prima dată, România va avea o strategie dedicată exclusiv calității îngrijirii medicale și siguranței pacienților, un cadru unitar pentru întreg sistemul de sănătate.

Strategia fost elaborată lucrând împreună, la aceeași masă, cu ANMCS, Banca Mondială, Organizația Mondială a Sănătății, asociațiile profesionale, profesioniști din sǎnǎtate, sindicatele și reprezentanții pacienților.

Trecem de la abordări fragmentate la un sistem coerent, în care calitatea este urmărită, măsurată și corectată constant, în fiecare spital și în fiecare serviciu medical.

Este un pas necesar. Investițiile din sănătate sunt la cel mai ridicat nivel de după Revoluție, iar reformele sunt în curs. Diferența reală se vede însă în modul în care este îngrijit pacientul. Aici începe, de fapt, și încrederea. Spun constant că încrederea ne face bine, iar în sănătate ea se construiește din fiecare interacțiune, din fiecare act medical făcut corect, în siguranță și cu responsabilitate.
Strategia Națională pentru Calitatea Îngrijirii Medicale și Siguranța Pacienților 2026–2032 pune accentul pe modul în care este asigurată îngrijirea, cât de sigură este și ce rezultate produce”, a transmis acesta pe Facebook.

Trei direcții majore pentru reformă

Strategia este construită pe trei direcții clare:

  • creșterea calității îngrijirii și a siguranței pacienților la toate nivelurile, prin consolidarea responsabilității, a infrastructurii digitale și a deciziilor bazate pe date;
  • reducerea mortalității, a internărilor evitabile și a inegalităților, prin standardizarea practicii clinice, întărirea medicinei primare și controlul infecțiilor și al rezistenței antimicrobiene;
  • consolidarea încrederii în sistemul de sănătate, prin implicarea reală a pacienților, transparență și măsurarea experienței acestora.

„Pentru prima dată, aceste direcții sunt susținute de indicatori clari, instituții responsabile și termene de implementare, astfel încât progresul să poată fi urmărit concret”, mai adaugă Rogobete.

Accent pe rezultate și experiența pacientului

Oficialul atrage atenția că investițiile în sănătate sunt la cel mai ridicat nivel din ultimele decenii, însă diferența reală va fi dată de modul în care pacientul este tratat.

„Calitatea nu înseamnă doar un act medical corect într-un moment punctual. Înseamnă continuitate, siguranță și coerență pe tot parcursul pacientului.

Strategia aduce împreună toate nivelurile sistemului, de la politici publice și finanțare până la modul concret în care se lucrează în spitale.

Este un document care reflectă realitatea din sistem și experiența directă a celor care îl susțin zi de zi.

Mi-am dorit o strategie simplă, aplicabilă și asumată. Un document care poate fi folosit în fiecare zi în sistemul de sănătate.

Mulțumesc ANMCS, Băncii Mondiale, Organizației Mondiale a Sănătății, asociațiilor profesionale și sindicatelor pentru contribuția la acest proces”, a încheiat Alexandru Rogobete anunțul. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
siguranta
pacienti
drepturile pacientului
servicii medicale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close