România lansează prima strategie națională pentru siguranța pacienților și calitatea actului medical

Noua „Strategie Națională pentru Calitatea Îngrijirii Medicale și Siguranța Pacienților 2026-2032” a fost elaborată în colaborare cu instituții-cheie, precum Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, Banca Mondială și Organizația Mondială a Sănătății, dar și cu profesioniști din sănătate, sindicate și reprezentanți ai pacienților.

Anunțul făcut de Alexandru Rogobete

Potrivit lui Alexandru Rogobete, documentul reflectă „realitatea din sistem” și experiența directă a celor implicați zilnic în actul medical.

„Pentru prima dată, România va avea o strategie dedicată exclusiv calității îngrijirii medicale și siguranței pacienților, un cadru unitar pentru întreg sistemul de sănătate.

Strategia fost elaborată lucrând împreună, la aceeași masă, cu ANMCS, Banca Mondială, Organizația Mondială a Sănătății, asociațiile profesionale, profesioniști din sǎnǎtate, sindicatele și reprezentanții pacienților.

Trecem de la abordări fragmentate la un sistem coerent, în care calitatea este urmărită, măsurată și corectată constant, în fiecare spital și în fiecare serviciu medical.

Este un pas necesar. Investițiile din sănătate sunt la cel mai ridicat nivel de după Revoluție, iar reformele sunt în curs. Diferența reală se vede însă în modul în care este îngrijit pacientul. Aici începe, de fapt, și încrederea. Spun constant că încrederea ne face bine, iar în sănătate ea se construiește din fiecare interacțiune, din fiecare act medical făcut corect, în siguranță și cu responsabilitate.

Strategia Națională pentru Calitatea Îngrijirii Medicale și Siguranța Pacienților 2026–2032 pune accentul pe modul în care este asigurată îngrijirea, cât de sigură este și ce rezultate produce”, a transmis acesta pe Facebook.

Citește și: Peste 70% din serviciile medicale sunt în afara urgenței și spitalizării. Alexandru Rogobete: E nevoie de servicii în ambulatoriu

Trei direcții majore pentru reformă

Strategia este construită pe trei direcții clare:

creșterea calității îngrijirii și a siguranței pacienților la toate nivelurile, prin consolidarea responsabilității, a infrastructurii digitale și a deciziilor bazate pe date;

reducerea mortalității, a internărilor evitabile și a inegalităților, prin standardizarea practicii clinice, întărirea medicinei primare și controlul infecțiilor și al rezistenței antimicrobiene;

consolidarea încrederii în sistemul de sănătate, prin implicarea reală a pacienților, transparență și măsurarea experienței acestora.

„Pentru prima dată, aceste direcții sunt susținute de indicatori clari, instituții responsabile și termene de implementare, astfel încât progresul să poată fi urmărit concret”, mai adaugă Rogobete.

Citește și: Undă verde de la Bruxelles pentru 9 spitale noi din România. Peste 500 de milioane de euro, transferați pentru continuarea șantierelor

Accent pe rezultate și experiența pacientului

Oficialul atrage atenția că investițiile în sănătate sunt la cel mai ridicat nivel din ultimele decenii, însă diferența reală va fi dată de modul în care pacientul este tratat.

„Calitatea nu înseamnă doar un act medical corect într-un moment punctual. Înseamnă continuitate, siguranță și coerență pe tot parcursul pacientului.

Strategia aduce împreună toate nivelurile sistemului, de la politici publice și finanțare până la modul concret în care se lucrează în spitale.

Este un document care reflectă realitatea din sistem și experiența directă a celor care îl susțin zi de zi.

Mi-am dorit o strategie simplă, aplicabilă și asumată. Un document care poate fi folosit în fiecare zi în sistemul de sănătate.

Mulțumesc ANMCS, Băncii Mondiale, Organizației Mondiale a Sănătății, asociațiilor profesionale și sindicatelor pentru contribuția la acest proces”, a încheiat Alexandru Rogobete anunțul.