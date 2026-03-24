€ 5.0962
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0962
|
$ 4.3982

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Peste 70% din serviciile medicale sunt în afara urgenței și spitalizării. Alexandru Rogobete: E nevoie de servicii în ambulatoriu
Data publicării: 11:12 24 Mar 2026

Peste 70% din serviciile medicale sunt în afara urgenței și spitalizării. Alexandru Rogobete: E nevoie de servicii în ambulatoriu
Autor: Tiberiu Vasile

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Agerpres

Peste 70% din serviciile medicale necesare pacienților nu se fac în urgență sau spitalizare continuă, iar ministrul Alexandru Rogobete subliniază că dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate este esențială pentru viitor

Peste 70-75% dintre serviciile medicale de care au nevoie pacienţii nu sunt în urgenţă sau în spitalizare continuă, a declarat, marţi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a subliniat importanţa ambulatoriilor de specialitate.

Ministrul Sănătăţii a participat la evenimentul Healthcare Forum 2026 - "Adevărul despre Sănătatea României".

Discrepanţele între urban şi rural există în continuare în România

"Discrepanţele dintre mediul urban şi mediul rural, din păcate, există în continuare în România. Şi, foarte important, nu doar în România, în multe state membre din Uniunea Europeană. Există un acces la serviciile medicale oarecum diferit între mediul rural şi mediul urban. Ani la rând, doar s-a constatat şi nu au fost acţiuni concrete pentru reducerea acestui decalaj, pe de o parte. Pe de altă parte, ambulatoriul de specialitate este succesul, este cheia succesului în reducerea acestor diferenţe. Peste 70-75% din serviciile medicale de care au de fapt nevoie oamenii nu sunt servicii medicale în urgenţă sau în spitalizare continuă. Nevoia este de servicii în ambulatoriul de specialitate", a subliniat Rogobete.

El a spus că în ambulatorii se vor pune diagnostice simple, se pot reajusta tratamentele, pot fi monitorizate tratamentele, se pot face screening şi prevenţie, investigaţii.

"Nu este nevoie de internarea pacientului şi nu au nevoie de intervenţii chirurgicale. Noi, în ultimii 20 de ani, am ignorat această componentă atât de importantă, şi anume ambulatoriul de specialitate", a susţinut ministrul Sănătăţii.

Acesta a afirmat că în ultima perioadă zona de ambulatoriu de specialitate a intrat într-o linie de dezvoltare accelerată.

Reabilitate, dotări, extinderi și înființări prin PNRR

"Prin PNRR au fost reabilitate, dotate, extinse şi chiar înfiinţate 69 de ambulatorii de specialitate în 69 de spitale. Cumulat, cele 69 de spitale beneficiare de bani din PNRR au reabilitat, modernizat şi extins peste 375 de cabinete în ambulatoriul de specialitate. Mai mult de jumătate dintre aceste cabinete se află în mediul rural. Investiţiile au fost direcţionate, proporţionate urban-rural tocmai pentru a nu accentua şi mai mult această discrepanţă. Reglementarea modului în care sunt acordate serviciile în ambulatoriul de specialitate: creşterea programului de lucru până la ora 20:00, obligativitatea tuturor medicilor din spital, prin rotaţie, să realizeze şi activitate medicală în ambulatoriul de specialitate şi, nu în ultimul rând şi poate cel mai important dintre toate, creşterea punctului de plată pentru serviciul în ambulatoriul de specialitate, care a avut loc în ianuarie, o creştere importantă la 6,50 lei. Urmează încă una în ianuarie anul viitor, la 8 lei", a arătat demnitarul.

Alexandru Rogobete a spus că de peste 20 de ani doar s-a vorbit despre screening şi s-au pierdut zeci de milioane de euro pe tot felul de programe şi traininguri şi s-a ignorat un aspect important: infrastructura.

"Degeaba ai doctori care ştiu cum să facă screening şi investim zeci de milioane în tot felul de workshopuri la munte şi la mare, dacă ignorăm infrastructura, pentru că fără o infrastructură adevărată, nu ai cum să realizezi screening. În ultimii doi ani, şi în special anul trecut, s-a investit masiv în zona de infrastructură", a mai afirmat Rogobete.

El a reamintit că echipe de profesionişti, societăţi profesionale, industria, zona administrativă din Ministerul Sănătăţii lucrează la elaborarea primei strategii naţionale de screening şi prevenţie care va include mai multe componente - zona cardio şi cerebrovasculară, zona de oncologie, nutriţie, diabet, boli metabolice, zona de sănătate mintală, zona de componentă stomatologică, conform Agerpres.  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
servicii medicale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close