Peste 70% din serviciile medicale sunt în afara urgenței și spitalizării. Alexandru Rogobete: E nevoie de servicii în ambulatoriu

Peste 70-75% dintre serviciile medicale de care au nevoie pacienţii nu sunt în urgenţă sau în spitalizare continuă, a declarat, marţi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a subliniat importanţa ambulatoriilor de specialitate.

Ministrul Sănătăţii a participat la evenimentul Healthcare Forum 2026 - "Adevărul despre Sănătatea României".

Discrepanţele între urban şi rural există în continuare în România

"Discrepanţele dintre mediul urban şi mediul rural, din păcate, există în continuare în România. Şi, foarte important, nu doar în România, în multe state membre din Uniunea Europeană. Există un acces la serviciile medicale oarecum diferit între mediul rural şi mediul urban. Ani la rând, doar s-a constatat şi nu au fost acţiuni concrete pentru reducerea acestui decalaj, pe de o parte. Pe de altă parte, ambulatoriul de specialitate este succesul, este cheia succesului în reducerea acestor diferenţe. Peste 70-75% din serviciile medicale de care au de fapt nevoie oamenii nu sunt servicii medicale în urgenţă sau în spitalizare continuă. Nevoia este de servicii în ambulatoriul de specialitate", a subliniat Rogobete.

El a spus că în ambulatorii se vor pune diagnostice simple, se pot reajusta tratamentele, pot fi monitorizate tratamentele, se pot face screening şi prevenţie, investigaţii.

"Nu este nevoie de internarea pacientului şi nu au nevoie de intervenţii chirurgicale. Noi, în ultimii 20 de ani, am ignorat această componentă atât de importantă, şi anume ambulatoriul de specialitate", a susţinut ministrul Sănătăţii.

Acesta a afirmat că în ultima perioadă zona de ambulatoriu de specialitate a intrat într-o linie de dezvoltare accelerată.

Reabilitate, dotări, extinderi și înființări prin PNRR

"Prin PNRR au fost reabilitate, dotate, extinse şi chiar înfiinţate 69 de ambulatorii de specialitate în 69 de spitale. Cumulat, cele 69 de spitale beneficiare de bani din PNRR au reabilitat, modernizat şi extins peste 375 de cabinete în ambulatoriul de specialitate. Mai mult de jumătate dintre aceste cabinete se află în mediul rural. Investiţiile au fost direcţionate, proporţionate urban-rural tocmai pentru a nu accentua şi mai mult această discrepanţă. Reglementarea modului în care sunt acordate serviciile în ambulatoriul de specialitate: creşterea programului de lucru până la ora 20:00, obligativitatea tuturor medicilor din spital, prin rotaţie, să realizeze şi activitate medicală în ambulatoriul de specialitate şi, nu în ultimul rând şi poate cel mai important dintre toate, creşterea punctului de plată pentru serviciul în ambulatoriul de specialitate, care a avut loc în ianuarie, o creştere importantă la 6,50 lei. Urmează încă una în ianuarie anul viitor, la 8 lei", a arătat demnitarul.

Alexandru Rogobete a spus că de peste 20 de ani doar s-a vorbit despre screening şi s-au pierdut zeci de milioane de euro pe tot felul de programe şi traininguri şi s-a ignorat un aspect important: infrastructura.

"Degeaba ai doctori care ştiu cum să facă screening şi investim zeci de milioane în tot felul de workshopuri la munte şi la mare, dacă ignorăm infrastructura, pentru că fără o infrastructură adevărată, nu ai cum să realizezi screening. În ultimii doi ani, şi în special anul trecut, s-a investit masiv în zona de infrastructură", a mai afirmat Rogobete.

El a reamintit că echipe de profesionişti, societăţi profesionale, industria, zona administrativă din Ministerul Sănătăţii lucrează la elaborarea primei strategii naţionale de screening şi prevenţie care va include mai multe componente - zona cardio şi cerebrovasculară, zona de oncologie, nutriţie, diabet, boli metabolice, zona de sănătate mintală, zona de componentă stomatologică, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Alexandru Rogobete: În timp ce unii se tăvălesc pe jos prin Parlament, Ministerul Sănătăţii construieşte 22 de spitale noi

