DCNews Politica Daniel Băluță susține ieșirea PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac, avertisment despre planul USR
Data publicării: 12:09 27 Mar 2026

Daniel Băluță susține ieșirea PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac, avertisment despre planul USR
Autor: Doinița Manic

imagine cu grindeanu bolojan si Fritz Tensiunile din coaliția de guvernare sunt la cote maxime. Foto: Agerpres.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a afirmat că susține ieșirea PSD de la guvernare, inclusiv ruperea colaborării cu USR. Analistul Bogdan Chirieac lansează un avertisment.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, susține ideea ca PSD să iasă de la guvernare. În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a atras atenția asupra riscurilor unei astfel de decizii, subliniind că o eventuală retragere de la guvernare ar putea duce la plasarea întregii responsabilități pentru eșecurile guvernării de către USR pe umerii PSD, în timp ce Ilie Bolojan ar putea fi prezentat drept un lider blocat de partenerii de coaliție.

Băluță nu a părut suprins de acest scenariu. El a criticat modul în care discursul politic și campaniile din mediul online influențează percepția electoratului și a afirmat că PSD are nevoie să recâștige încrederea oamenilor.

"Eu sunt unul dintre susținătorii acestei idei de a nu mai continua guvernarea", a spus primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, joi seara, la România TV.

"De a nu mai continua numai cu Bolojan sau de a nu mai continua nici cu USR?", a întrebat Victor Ciutacu.

"Eu militez pentru ambele. Nu sunt de acord", a spus Daniel Băluță.

"Dar știți că Dominic Fritz a spus că nici mort nu pleacă de la guvernare", a intervenit analistul politic Bogdan Chirieac.

"Vă dați seama despre ce vorbim? Adică...", a spus Daniel Băluță.

Bogdan Chirieac: Reforma eșuată a domnului Bolojan, va fi pusă în cârca PSD

"Domnule primar, dar o întrebare, că sunteți un om cu multă experiență politică. Sunteți conștient de faptul că din momentul în care ați ieșit de la guvernare tot ce nu a mers în țara asta, reforma eșuată a domnului Bolojan, va fi pusă în cârca dumneavoastră? Adică cei de la USR vor spune: domnule, Bolojan era un om minunat, a făcut o treabă extraodinară, dar nu l-au lăsat", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Da, exact, domnul Bolojan are abordarea unui om providențial. Este salvatorul națiunii", a spus ironic Daniel Băluță.

Daniel Băluță: Este timpul ca acest lucru să înceteze

"Dar și propaganda îl ajută. Adică pe TikTok e USR-ul, nu e PSD-ul", a punctat Bogdan Chirieac.

"Așa este, pe TikTok este USR-ul, este domnul Bolojan, și de dimineață până seara plăcuțe suedeze cu PSD. Ura pe care această formațiune, și mai nou și cei de la AUR, o injectează în societate, are niște consecințe devastatoare pentru viața de zi cu zi a oamenilor. Este timpul ca acest lucru să înceteze. Uneori este mult mai bine să fii în opoziție. Trebuie să arătăm oamenilor că dezaprobăm total acest tip de comportament și să recâștigăm încrederea oamenilor în noi", a conluzionat Băluță.

