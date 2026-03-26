Gala Colegiului Medicilor din România. Cătălina Poiană: România medicală contează dacă medicii sunt susținuți / video

"România medicală contează și va conta dacă noi, toți medicii, rămânem profesioniști, rămânem dedicați pacienților noștri și corecți, dar bineînțeles, și să fim susținuți de instituțiile statului, astfel încât profesia medicală să-și poată îndeplini misiunea.

Ne onorează profund prezența excelenței sale, domnul Nicușor Dan, președintele României, alături de Comunitatea Medicilor din România, alături de Colegiul Medicilor din România. Este pentru prima dată în istoria comunității medicale când România este prezentă la acest eveniment la cel mai înalt nivel. În contextul direcției pe care am lansat-o, Respect pentru medici, respect pentru pacienți, considerăm această prezență un semn de respect față de profesia medicală, față de noi, medicii români.

Vă mulțumim, domnule președinte, pentru prezență și pentru mesajul pe care îl transmiteți, acela că profesia medicală este esențială pentru societate. Doamnelor și domnilor, este o seară în care vorbim despre profesia de medic, vorbim despre profesionalism, despre responsabilitate și dedicare, dar în același timp trebuie să vorbim și despre ceea ce înseamnă să construim, despre ce alegem să facem astăzi și cum ne asumăm noi, medicii, rolul pe care îl avem în societate.

Sistemul de sănătate se schimbă prin oameni

Se spune adesea că sistemul de sănătate trebuie schimbat. Da, și este adevărat, dar la fel de adevărat este că un sistem nu se schimbă singur, el se schimbă prin oamenii săi, prin medici, care zi de zi aleg să rămână, să rămână aici, să-și facă profesia cu seriozitate și profesionalism, chiar și atunci când condițiile poate nu sunt cele optime. Prin profesioniști, da, se schimbă sistemul. Profesioniști care înțeleg că fiecare gest, fiecare decizie, fiecare interacțiune cu pacientul său contează.

Citește și: Nicușor Dan, la Gala Colegiului Medicilor din România: Suntem supuși unui război informațional din partea Rusiei / video

De aceea, atunci când spunem România medicală contează, nu vorbim doar despre un slogan, vorbim despre realitate. Contează unde lucrăm, contează în ce sistem ne desfășurăm activitatea, dar probabil că, la fel de mult, dacă nu mai mult, contează cum alegem să ne facem această profesie. Pentru că medicina nu este doar despre legislație și infrastructură, este în primul rând despre responsabilitate personală.

Avem nevoie de schimbări, într-adevăr, avem nevoie de legi mai clare, avem nevoie de stabilitate, de predictibilitate, avem nevoie de condiții mai bune. Avem nevoie de un sistem care să susțină medicii, dar care, în același timp, să ofere pacienților siguranță. În același timp, trebuie să privim și spre noi, spre modul în care ne exercităm profesia medicală, spre standardele pe care ne le impunem, spre respectul pe care îl oferim.

Respectul pentru profesie începe și din interiorul ei. România medicală este formată din fiecare medic care lucrează în cabinetele de medicină de familie, în ambulatoriu de specialitate, într-un spital dintr-un oraș mic sau într-un mare centru universitar. Este formată din fiecare din noi.

Și tocmai de aceea, ceea ce facem astăzi va fi modul în care va arăta medicina românească mâine. Așadar, nu e doar o seară de celebrare. Este și un moment de asumare. Un moment în care trebuie să spunem cu convingere cu toții "România medicală contează". Contează pentru că noi alegem și facem să nu conteze, contează prin ceea ce facem fiecare din noi în fiecare zi, contează prin modul în care ne raportăm la pacienții noștri, contează prin felul în care ne asumăm responsabilitatea profesiei de medic.

Probleme reale din sistemul medical

În același timp, însă, trebuie să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume, există localități în care încă nu avem medici, există spitale care se confruntă cu o lipsă acută de personal, există uneori dificultăți în asigurarea continuității serviciilor medicale, în special al serviciilor de gardă.

Acestea nu sunt probleme noi, dar sunt probleme care cer acțiune, aici intervine responsabilitatea comună. Decidenții trebuie să construiască un cadru stabil, să adopte legi coerente, dar în același timp să și aloce resursele adecvate.

Noi, medicii, trebuie să ne respectăm rigoarea, să ne respectăm profesia, trebuie să respectăm pacientul și să-l punem în centru actului medical. Societatea, însă, trebuie să înțeleagă că medicina se bazează pe dovezi, medicina se bazează pe rigoare științifică, medicina se bazează pe responsabilitate.

Apel către medici, autorități și pacienți

Am fost în țară, am discutat cu colegii mei medici, am văzut nevoile reale ale medicilor, problemele sunt similare în multe zone ale țării, dar și dorința de a merge mai departe este aceeași. Le doresc colegilor mei medici să rămână dedicați profesiei pe care și-au ales-o, nobilei profesiei de medic, care este mai mult decât o profesie, este o vocație.

Decidenților, le doresc să înțeleagă importanța acestui moment, să acționeze, să facă legi, să construiască infrastructură și să aloce resurse, iar pacienților, îi rog să ne fie parteneri în tot acest efort. Da, noi, medicii, avem nevoie de o legi a profesiei medicale, deopotrivă noi, medicii și pacienții, avem nevoie de o legi a sănătății.

Citește și: Cătălina Poiană, preşedinta Colegiului Medicilor din România, arată condiții esențiale pentru un sistem de sănătate funcțional

Domnule președinte, domnule ministru, domnilor președinți ai comisiilor de sănătate din Parlamentul României, aveți astăzi în Colegiul Medicilor din România, vă asigur de acest lucru, un partener responsabil pentru dialog și pentru construcție. Sunt o persoană responsabilă și sunt determinată să continui ca să dezvoltăm în continuare profesia medicală.

Un sistem medical înseamnă, în primul rând, oameni, vorbim despre medici, profesioniști care aleg zi de zi să-și facă profesia cu demnitate, cu responsabilitate și, în primul rând, cu respect față de pacient. Și de aceea, cu toată convingerea, spun da, România medicală contează. Și contează prin fiecare dintre noi", a fost discursul Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, Președinte CMR.