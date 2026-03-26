Produsul este PPC Ore Smart+, un produs nou care oferă posibilitatea clienților de a consuma energie la un preț foarte scăzut.

Ionuț Polexe, Value Proposition Director în cadrul PPC Energie, a explicat, în exclusivitate pentru DC News, că noul produs se adresează unei categorii largi de consumatori:

„Produsul se adresează tuturor clienţilor care au un contor inteligent. Ca să îţi faci o idee de număr, există în România, conform datelor oficiale de la ANR, în jur de 3 milioane de contoare inteligente. Deci, practic, avem o populaţie adresabilă de 3 milioane de clienţi care ar putea să utilizeze acest produs începând de ieri”.

Cum verifici dacă ai contor inteligent

Există mai multe metode prin care consumatorii pot afla dacă locuința lor este dotată cu un astfel de dispozitiv, spune reprezentantul companiei:

„Sunt mai multe metode de a verifica. Prima şi cea mai sigură este cea în care îţi consulți distribuitorul care are această informaţie disponibilă. Fie că o are pe site, sunt distribuitori care o au pe site, sau sunt distribuitori care o comunică atunci când sunt apelaţi. Mai există încă un mod de a verifica. Nu este 100% infailibil, însă îţi poate da o idee. Dacă tu ştii că ai acasă un contor şi că nu ai mai trimis de foarte mult timp indexul, în acelaşi timp te uiţi în aplicaţie sau pe factură şi vezi că kilowaţii consumaţi sunt corecţi în linie cu ceea ce ştii tu că consumi, înseamnă că ai un contor inteligent care este înregistrat în sistemul de măsurare inteligentă şi care practic transmite date despre consumul tău la intervale regulate, de obicei din 15 în 15 minute.

Deci practic acest contor inteligent elimină cumva şi acea nevoie de a trimite indexul, iar la o perioadă limitată de 3-6 luni să vină regularizarea în care să vadă diferenţa. Contoarele inteligente au această capacitate tehnică de a transmite consumul granular, zilnic, la intervale de 15 minute, de obicei. Desigur, noi le recomandăm întotdeauna clienţilor să se uite şi ei din când în când şi să facă o verificare cu ceea ce arată contorul pentru că se poate întâmpla ca acest contor să nu transmită o zi două sau să nu transmită anumite intervale de timp. Ca orice aparat inteligent poate să aibă şi el momente în care nu funcţionează optim, însă rata de succes în transmitere este foarte mare. Tehnologia a avansat şi aceste contoare inteligente sunt capabile să se ţină de promisiunea pe care o fac”.

Tarife diferite în funcție de zonă și interval orar

Prețurile variază atât în funcție de intervalul orar, cât și de zona geografică.

„În Bucureşti, astăzi, în orele smart, preţul este de 0,98 de lei pe kWh, cu toate taxele incluse. În afara orelor smart, preţul este de 1,56 de lei pe kWh, cu toate taxele incluse. Iar în cazul în care contorul nu transmite pe anumite intervale datele de măsură, avem şi acolo un preţ de 1,31 de lei pe kWh, cu toate taxele incluse.

Şi aici vorbim de Bucureşti, Constanţa, Timişoara, Dobrogea. Sunt zone din ţară însă unde acest 0,98 este echivalentul la 1,07 lei pe kWh, diferenţa constând în taxele care se aplică în funcţie de distribuitorul din zona respectivă. Acel 1,31 este echivalentul la 1,40 lei pe kWh, iar 1,56 este echivalentul la 1,64 lei pe kWh.

Deci depinde foarte mult de zona geografică în care se află clientul şi cărui distribuitor este arondat. Aceste diferenţele există la orice ofertă de energie electrică, pentru că distribuitorii, în funcţie de zona în care se află, au alte tarife reglementate pe care le aplică”, explică Ionuț Polexe.

Economii de până la 300 de lei pe an

Mutarea consumului în intervalele cu preț redus poate aduce economii vizibile la final de an.

„Pentru o gospodărie care cheltuie în jur de 100 kWh, poate să fie cazul tău dacă nu stai foarte mult pe acasă sau al unei bunici care consumă mai puţin, economia, în funcţie de cât de mult consumă în perioada orelor cu preţ avantajos, poate să fie undeva de până la 250 lei pe an.

Dar această gospodărie, cu un consum de 100 kWh, la un tarif de 1,28-1,29 lei, înseamnă că are o factură de aproximativ 130 lei pe lună. Deci, în 12 luni, are o factură în jur de 1.300-1.500 lei şi practic, pune deoparte 250-300 lei.

În termeni și mai simpli, cam o factură şi jumătate, două facturi pe an le pui deoparte în buzunar folosind acest interval orar pentru a muta consumul dintr-un interval în altul, încheie Ionuț Polexe”.