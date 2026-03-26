DCNews Stiri Metoda prin care să reduci factura la curent: Ionuț Polexe, despre cum funcționează PPC Ore Smart+
Data publicării: 16:11 26 Mar 2026

EXCLUSIV Metoda prin care să reduci factura la curent: Ionuț Polexe, despre cum funcționează PPC Ore Smart+
Autor: Iulia Horovei

factura curent energie electrica Factură la energie electrică/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Într-o perioadă în care prețurile cresc zilnic, găsirea unor soluții pentru reducerea facturilor este absolut necesară. O măsură benefică pentru scăderea facturii la curent este PPC Ore Smart+, un produs nou care oferă posibilitatea clienților de a consuma energie la un preț foarte scăzut.

Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, a explicat toate avantajele acestui produs, în exclusivitate pentru DCNews.

Cum funcționează produsul PPC Ore Smart+

Este un produs care le oferă clienților noștri posibilitatea de a consuma energie la prețuri foarte reduse, sub 1 leu/kWh, în anumite intervale orare. Am lansat pentru prima dată acest produs sub formă de test, anul trecut, cu un interval orar smart mai redus pe perioada verii. Feedback-ul pe care l-am primit de la clienții noștri a fost extraordinar de bun: am înțeles și lucrurile care-i ajută, cât și lucrurile care îi încurcă și ce am putea face noi pentru a veni în ajutorul clienților.

Avem PPC Ore Smart+, care vine în plus cu o perioadă extinsă, în care clienții pot beneficia de acest tarif de sub 1 leu/kWh. Practic, în cursul săptămânii, de luni până vineri, de la ora 0:00 până la ora 06:00, în weekend toată ziua și în lunile de primăvară-vară și început de toamnă (1 martie-31 octombrie), în intervalul 11:00-15:00, clienții pot beneficia de acest preț sub 1 leu/kWh consumat, mai exact 0,98 de lei astăzi, pentru clienții din regiunea București, Timiș, Dobrogea. Prețul diferă de regiunea în care este clientul care consumă. Clienții din Cluj sau Brașov, de exemplu, au un preț de 1,07 lei/kWh consumat”, a declarat Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, în exclusivitate pentru DCNews.

Avantajele produsului PPC Ore Smart+ pentru consumatori

Prețul e primul avantaj. Știm cu toții realitatea în care ne aflăm astăzi, în care ne uităm foarte atent la facturi, iar acesta este primul mare avantaj; faptul că sunt aceste intervale orare foarte generoase, în care putem utiliza cât mai mult acei consumatori casnici, care consumă energie masiv sau mai mult decât de obicei, astfel încât să ne reducem factura.

Alt avantaj este că acest tip de tarifare oferă flexibilitate. Ce am făcut noi e să încercăm să venim, în intervalele orare în care și energia este ieftină, cu prețuri ale energiei - pe care o oferim consumatorilor - foarte mici.

Un alt avantaj este cel prin care-ți poți pune foarte bine în valoare toate electrocasnicele inteligente din casă. De exemplu, în București, știm că vara este foarte cald. Dacă aerul condiționat merge toată noaptea, iar AC-ul consumă între 0,8kW și 2,5kW/h, în funcție de cât este de vechi, practic, cu acest preț de sub 1 leu/kWh, îți vei putea asigura un confort în casă la un preț extraordinar de mic”, a mai explicat Ionuț Polexe, în dialog cu jurnalistul Florin Răvdan.

