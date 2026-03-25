€ 5.0952
|
$ 4.3913
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0952
|
$ 4.3913
 
Primăria Sectorului 3 lansează portalul online pentru impozite și taxe locale. Semnătura electronică, oferită gratuit cetățenilor
Data actualizării: 21:20 25 Mar 2026 | Data publicării: 21:16 25 Mar 2026

Primăria Sectorului 3 lansează portalul online pentru impozite și taxe locale. Semnătura electronică, oferită gratuit cetățenilor
Autor: Elena Aurel

plata online laptop Sursa foto: Freepik, @pe_jo

Primăria Sectorului 3 pune la dispoziția contribuabililor un portal online dedicat procedurilor ce țin de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 3. Platforma este accesibilă din site-ul oficial www.primarie3.ro și permite depunerea cererilor și obținerea documentelor fiscale fără deplasare la ghișeu. Semnătura electronică necesară pentru operațiunile din portal este oferită gratuit tuturor cetățenilor care se înrolează.

Digitalizarea serviciilor publice răspunde unei nevoi reale de eficientizare a relației dintre cetățeni și administrația locală. Cozile la ghișee, programul limitat de funcționare și timpul alocat deplasărilor pentru operațiuni simple reprezintă obstacole pe care tehnologia le poate elimina.

Portalul DGITL Sector 3 oferă acces rapid și sigur la informațiile fiscale personale, la situația plăților și la documentele necesare, disponibil 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână. Cetățenii pot consulta datele fiscale, pot depune cereri pentru obținerea de documente și pot semna electronic documentele necesare, fără a mai parcurge circuitul clasic.

Semnătura electronică gratuită

Un element central al platformei este acordarea gratuită a semnăturii electronice pentru toți cetățenii care se înrolează în portal. Această facilitate elimină unul dintre obstacolele principale în calea digitalizării serviciilor publice, costul semnăturii electronice, care de obicei este suportat de utilizatori.

Semnătura electronică gratuită permite utilizatorilor să semneze documente în format electronic, să depună cereri și să interacționeze cu administrația locală într-un mod complet digital, fără deplasări și fără costuri suplimentare. Acordarea semnăturii este gratuită de fiecare dată când este necesară, asigurând accesibilitate continuă la serviciile digitale.

Cum funcționează portalul

Pentru a accesa noul portal, cetățenii parcurg următoarele etape:

Accesarea site-ului www.primarie3.ro și selectarea secțiunii Portal DITL S3.

Selectarea opțiunii "Conectare cu CertMe" pentru a intra în cont.

Descărcarea aplicației CertMe și crearea contului personal. Un tutorial video este disponibil la adresa https://www.youtube.com/watch?v=kG5mgn4mwNU.

Înrolarea în portalul DITL Sector 3 prin aplicația CertMe. Pașii sunt explicați în tutorialul video de la adresa https://www.youtube.com/watch?v=BhQOSmCf_6o.

După finalizarea înrolării, conectarea în portalul DITL S3 se face exclusiv prin aplicația CertMe, disponibilă atât pe desktop, cât și pe mobil. Odată autentificați, utilizatorii pot depune solicitări pentru obținerea de documente din partea DGITL S3.

O strategie amplă de digitalizare

Noul portal reduce timpul de așteptare la ghișee, elimină necesitatea deplasărilor pentru operațiuni administrative simple și oferă acces permanent la informațiile fiscale personale. Cetățenii pot consulta situația fiscală, pot solicita documente și pot interacționa cu administrația locală din orice locație, în orice moment al zilei. Eliminarea costului semnăturii electronice face serviciul accesibil tuturor categoriilor de contribuabili, fără bariere financiare. Procesul de înrolare, deși necesită pașii descriși mai sus, se realizează o singură dată, după care accesul la portal devine simplu și rapid.

Lansarea portalului DGITL Sector 3 face parte dintr-o strategie mai amplă de modernizare a serviciilor publice locale. Primăria Sectorului 3 continuă procesul de digitalizare a interacțiunii cu cetățenii, urmărind reducerea birocrației și adaptarea serviciilor la nevoile actuale ale comunității. Platforma va fi extinsă gradual cu noi funcționalități, în funcție de feedback-ul utilizatorilor și de nevoile identificate în procesul de utilizare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

primaria sectorului 3
taxe si impozite
digitalizare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Primăria Sectorului 3 lansează portalul online pentru impozite și taxe locale. Semnătura electronică, oferită gratuit cetățenilor
Publicat acum 22 minute
Cum să obții o piele strălucitoare prin alimentație
Publicat acum 24 minute
Lumea, în flăcări, ce ar trebui să facă România. Adrian Năstase, față în față cu Bogdan Chirieac, la DC News
Publicat acum 25 minute
Vești bune pentru locuitorii Sectorului 4: Taxa de dezvoltare urbană a fost revocată și cetățenii vor primi sprijin financiar pentru combustibil
Publicat acum 38 minute
Amenzile din Sectorul 4 pot fi plătite online, în câteva minute
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 56 minute
Ilie Bolojan ”a încercat să-l umilească pe Sorin Grindeanu”. Bogdan Chirieac îl avertizează pe premier: Aroganța asta nu merge la București
Publicat acum 7 ore si 35 minute
Prăbușirea sistemelor de pensii începe din România, avertizează un expert britanic. Adrian Negrescu a confirmat: E ca o bombă cu ceas
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Bogdan Chirieac: Omul care l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, dacă PSD primește OK-ul la Bruxelles
Publicat acum 12 ore si 21 minute
Apocalipsa pensiilor în Europa, anunțată de un expert britanic: „Va începe în România. Lucrurile vor fi foarte urâte”
Publicat acum 12 ore si 33 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 26 Israelul extinde zona tampon, SUA cresc producția de rachete
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close