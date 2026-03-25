Primăria Sectorului 3 lansează portalul online pentru impozite și taxe locale. Semnătura electronică, oferită gratuit cetățenilor

Digitalizarea serviciilor publice răspunde unei nevoi reale de eficientizare a relației dintre cetățeni și administrația locală. Cozile la ghișee, programul limitat de funcționare și timpul alocat deplasărilor pentru operațiuni simple reprezintă obstacole pe care tehnologia le poate elimina.

Portalul DGITL Sector 3 oferă acces rapid și sigur la informațiile fiscale personale, la situația plăților și la documentele necesare, disponibil 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână. Cetățenii pot consulta datele fiscale, pot depune cereri pentru obținerea de documente și pot semna electronic documentele necesare, fără a mai parcurge circuitul clasic.

Semnătura electronică gratuită

Un element central al platformei este acordarea gratuită a semnăturii electronice pentru toți cetățenii care se înrolează în portal. Această facilitate elimină unul dintre obstacolele principale în calea digitalizării serviciilor publice, costul semnăturii electronice, care de obicei este suportat de utilizatori.

Semnătura electronică gratuită permite utilizatorilor să semneze documente în format electronic, să depună cereri și să interacționeze cu administrația locală într-un mod complet digital, fără deplasări și fără costuri suplimentare. Acordarea semnăturii este gratuită de fiecare dată când este necesară, asigurând accesibilitate continuă la serviciile digitale.

Cum funcționează portalul

Pentru a accesa noul portal, cetățenii parcurg următoarele etape:

Accesarea site-ului www.primarie3.ro și selectarea secțiunii Portal DITL S3.

Selectarea opțiunii "Conectare cu CertMe" pentru a intra în cont.

Descărcarea aplicației CertMe și crearea contului personal. Un tutorial video este disponibil la adresa https://www.youtube.com/watch?v=kG5mgn4mwNU.

Înrolarea în portalul DITL Sector 3 prin aplicația CertMe. Pașii sunt explicați în tutorialul video de la adresa https://www.youtube.com/watch?v=BhQOSmCf_6o.

După finalizarea înrolării, conectarea în portalul DITL S3 se face exclusiv prin aplicația CertMe, disponibilă atât pe desktop, cât și pe mobil. Odată autentificați, utilizatorii pot depune solicitări pentru obținerea de documente din partea DGITL S3.

O strategie amplă de digitalizare

Noul portal reduce timpul de așteptare la ghișee, elimină necesitatea deplasărilor pentru operațiuni administrative simple și oferă acces permanent la informațiile fiscale personale. Cetățenii pot consulta situația fiscală, pot solicita documente și pot interacționa cu administrația locală din orice locație, în orice moment al zilei. Eliminarea costului semnăturii electronice face serviciul accesibil tuturor categoriilor de contribuabili, fără bariere financiare. Procesul de înrolare, deși necesită pașii descriși mai sus, se realizează o singură dată, după care accesul la portal devine simplu și rapid.

Lansarea portalului DGITL Sector 3 face parte dintr-o strategie mai amplă de modernizare a serviciilor publice locale. Primăria Sectorului 3 continuă procesul de digitalizare a interacțiunii cu cetățenii, urmărind reducerea birocrației și adaptarea serviciilor la nevoile actuale ale comunității. Platforma va fi extinsă gradual cu noi funcționalități, în funcție de feedback-ul utilizatorilor și de nevoile identificate în procesul de utilizare.