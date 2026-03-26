Într-o vizită istorică în Australia, efectuată săptămâna aceasta de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Australia și Europa au făcut un pas important înainte într-o relație care, de peste 100 de ani, a fost susținută de încredere reciprocă, valori comune și un angajament comun față de principiile democratice.

Deși îndepărtată geografic, Australia a fost alături de Europa în momentele dificile. Cel mai recent, drept cel mai mare contribuitor militar non-NATO la sprijinirea Ucrainei în apărarea acesteia împotriva invaziei ilegale în curs a Rusiei.

Pe măsură ce prosperitatea Europei depinde din ce în ce mai mult de stabilitatea regiunii Indo-Pacifice, Australia devine un partener de securitate din ce în ce mai important.

Semnarea la Canberra, săptămâna aceasta, a Parteneriatului de Securitate și Apărare UE-Australia reflectă un angajament comun de a lucra împreună pentru a proteja și promova interesele noastre comune de securitate. Acesta va extinde cooperarea noastră în domenii precum securitatea maritimă, tehnologiile cibernetice și emergente, amenințările hibride și industria de apărare.

Într-un moment în care Europa se confruntă cu presiuni legate de costul vieții și incertitudine pe piețele globale, încheierea negocierilor pentru un Acord de Liber Schimb cu Australia este o mare realizare, care va adăuga aproximativ 4 miliarde de euro la PIB-ul Europei până în 2030.

Întreprinderile din UE urmează să își mărească exporturile către Australia cu aproximativ 30% și să economisească, anual, 1 miliard de euro din taxe vamale. Acordul este conceput în mod explicit pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii prin reducerea barierelor comerciale și a birocrației.

Gradul ridicat de integrare al Australiei în economiile Indo-Pacificului, printr-o rețea extinsă de Acorduri de Liber Schimb, oferă, de asemenea, o platformă de lansare pentru companiile europene către o piață de 5 miliarde de consumatori.

Având în vedere ambițiile României în domeniul energiei și infrastructurii, tehnologiei și industriei de apărare, angajamentele din cadrul Acordului de Liber Schimb privind asigurarea accesului european la aprovizionare sigură și fiabilă cu materii prime australiene sunt esențiale. Australia este cel mai mare producător mondial de litiu și găzduiește unele dintre cele mai mari zăcăminte din lume de minerale critice necesare acestor industrii.

Prin reducerea barierelor pentru investitorii australieni, Acordul de Liber Schimb va crea stimulente pentru marile fonduri de investiții din Australia să ia în considerare investiții în România. De asemenea, va facilita accesul profesioniștilor români pe piața muncii din Australia, prin recunoașterea mai multor calificări și licențe europene.

Acordul va contribui și la reducerea costului bunurilor și serviciilor disponibile pe piața locală, pe măsură ce se reduc barierele pentru produsele australiene de înaltă calitate pe piața europeană.

Totodată, va asigura protecția termenului „pălincă” și a altor 11 indicatori geografici românești.

Australia și UE au convenit, de asemenea, să înceapă negocierile privind asocierea la Horizon Europe - principalul program european de finanțare a cercetării și inovării. Acest lucru ar permite ca cele mai strălucite minți ale Australiei, universitățile și institutele sale de cercetare de top și finanțarea acesteia să colaboreze cu partenerii europeni, pentru a răspunde marilor provocări ale vremurilor noastre, de la schimbările climatice la tehnologia de vârf și medicina viitorului.

Acești trei piloni importanți ai cooperării recunosc valoarea unui parteneriat puternic Australia-UE în abordarea provocărilor globale comune și în sprijinirea prosperității și securității. Așteptăm cu nerăbdare să vedem beneficiile atât pentru Australia, cât și pentru România.