DCNews Stiri Proiectul Magistralei M4, „cea mai mare investiție din România derulată astăzi”. Daniel Băluță: Sectorul 4 are investiții uriașe!
Data actualizării: 11:11 27 Mar 2026 | Data publicării: 10:35 27 Mar 2026

Proiectul Magistralei M4, „cea mai mare investiție din România derulată astăzi”. Daniel Băluță: Sectorul 4 are investiții uriașe!
Autor: Alexandra Firescu

daniel baluta sector 4 magistrala metrou m4 Primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Sursa foto: Agerpres

Sectorul 4 derulează cel mai mare proiect de infrastructură din România la acest moment - Magistrala de metrou M4, finanțat prin fonduri europene nerambursabile, a precizat primarul Daniel Băluță.

Deși proiectul a fost contractat de Sectorul 4, și alte sectoare ale Capitalei beneficiază de investiții - 14 stații de metrou fiind construite de la zero.

14 stații de metrou, investiția Sectorului 4 prin fonduri europene nerambursabile

Sectorul 4 are investiții uriașe. Vorbim despre 5 miliarde de euro din bani europeni, acesta e un mare avantaj pe care-l avem. Cea mai mare investiție derulată astăzi, în România, este derulată de Sectorul 4, de 3,5 miliarde de euro - la Magistrala M4 de metrou. Este vorba despre cele 14 stații de metrou. Sectorul 4 este autoritatea contractantă.

Gara de Nord - Gara Progresul este traseul, chiar la granița cu Jilava și o bucățică din Ilfov. Sunt bani europeni atrași dintr-o colaborare care reprezintă un model de bune practici între Sectorul 4, Metrorex și Ministerul Transporturilor. Este a doua lucrare de acest gen, pentru că am mai făcut una - proiectul pilot de extindere a Magistralei M2 cu stația Tudor Arghezi. Nu plătesc nimic (locuitorii Bucureștiului n.r.), toți banii sunt europeni”, a explicat edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, la România TV.

Evoluția proiectului Magistralei M4

Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, a intrat în linie dreaptă începând cu luna februarie.

Proiectul este finanțat cu 3,5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile.

După ce, la finalul anului trecut, Sectorul 4 al Municipiului București a semnat contractul de proiectare și execuție pentru primul lot al proiectului de extindere a Magistralei M4 (între Gara de Nord și Eroii Revoluției), primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat, recent, documentele similare pentru lotul 2 (între Eroii Revoluției și Gara Progresul) și a emis ordinul de începere a lucrărilor de proiectare și execuție.

