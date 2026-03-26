Nicolas Maduro se întoarce în instanță, acuzând SUA că îi „încalcă dreptul de a se apăra”

Nicolas Maduro, fostul președinte al Venezuelei, va încerca joi să convingă un judecător federal că guvernul SUA „se amestecă în capacitatea sa de a se apăra împotriva acuzațiilor legate de narcoterorism” și că dosarul ar trebui clasat, scrie CNN.

Reamintim că Maduro și soția sa au fost capturați din complexul lor prezidențial din Caracas la începutul lunii ianuarie, în urma unei operațiuni a armatei și forțelor de ordine americane, desfășurată peste noapte, și aduși la New York pentru a fi acuzați.

Guvernul SUA, acuzat că l-ar împiedica pe Maduro să se apere

Avocatul lui Maduro, Barry Pollack, a declarat luna trecută că acesta va trebui să se retragă dacă SUA nu permit guvernului Venezuelei să-i plătească onorariile avocaților.

Pollack a declarat că Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei a acordat și apoi a revocat o licență care permitea guvernului venezuelean să-i plătească onorariile avocaților. Atât guvernul Maduro, cât și guvernul venezuelean sunt sancționate de SUA.

„Anularea încalcă dreptul constituțional al lui Maduro de a se apăra împotriva acuzațiilor”, a spus Pollack.

Avocatul soției lui Maduro s-a alăturat moțiunii. Dacă judecătorul nu respinge cazul, aceștia solicită o audiere pentru a explora procesul decizional al guvernului.

Procurorii au declarat că licența inițială de la OFAC a fost o „eroare administrativă” și că încă le permit soților Maduro să acceseze fondurile lor personale din Venezuela pentru a-și acoperi cheltuielile juridice.

„OFAC, însă, a respins cererea inculpaților pentru o excepție suplimentară: să le permită să își plătească onorariile juridice dintr-un fond secret controlat de un guvern sancționat. Acest lucru se datorează faptului că reglementările OFAC interzic în mod expres utilizarea fondurilor unei entități sancționate pentru a plăti onorariile avocaților unei persoane sancționate separate”, au scris procurorii într-un document depus la instanță în care se opun respingerii rechizitoriului.

O luptă dificilă pentru soții Maduro

Specialiștii spun că Maduro are o luptă dificilă.

„Deoarece nu este recunoscut ca lider al Venezuelei și întregul regim de sancțiuni are scopul de a-l izola, este puțin probabil ca instanța să considere că are dreptul la banii necesari pentru a-și finanța apărarea penală”, a declarat Duncan Levin, un fost procuror specializat în legislația privind sancțiunile.

Maduro nu va rămâne fără nicio reprezentare. Conform legislației americane, are dreptul la un avocat numit de instanță.

Acuzațiile pentru care soții Maduro au pledat vinovați

Soții Maduro au pledat nevinovați la acuzațiile de conspirație pentru import de arme și cocaină, despre care procurorii susțin că se întind pe o perioadă de peste 25 de ani, și sunt deținuți în custodia federală la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn.

Pollack a semnalat deja că va contesta legalitatea arestării lui Maduro și va argumenta că este imun la urmărire penală, deoarece presupusa conduită ilegală a avut loc în timp ce era președinte.

Maduro a fost ales pentru prima dată președinte al Venezuelei în anul 2013, însă guvernul SUA, împreună cu zeci de alte țări, nu l-a recunoscut pe Maduro drept lider legitim al Venezuelei de la alegerile prezidențiale din 2018. Anul acesta, după înlăturarea lui Maduro, Departamentul de Stat al SUA a recunoscut-o pe Delcy Rodríguez drept șef de stat al Venezuelei.

Ce prevede legislația americană

Avocații spun că, deși capturarea și arestarea lui Maduro a fost extraordinară, legislația americană este bine stabilită.

„Conform Constituției SUA, președintele este cel care decide pe cine să recunoască drept șef de stat și sunt 100% sigur că o instanță americană nu va pune la îndoială o decizie a SUA conform căreia Maduro nu mai este șef de stat”, a declarat William Dodge, profesor de drept internațional la facultatea de drept a Universității George Washington.

„Răpirea lui a fost ilegală conform dreptului internațional”, a spus el, dar a adăugat că „este destul de bine stabilit în SUA că ilegalitatea aducerii cuiva în instanță nu afectează jurisdicția instanței”.

Dodge este, de asemenea, sceptic cu privire la pretențiile lui Maduro de imunitate pentru conduita sa în timp ce conducea țara. „Traficul de droguri nu este un act oficial”, a spus el.





