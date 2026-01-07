Operațiunea Statelor Unite ale Americii în Venezuela a venit după ce președintele Donald Trump a petrecut Revelionul, la Mar-a-Lago, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Două zile mai târziu, printr-un atac spectaculos care a anihilat întreaga apărare a Venezuelei, Washingtonul a reușit să-l extragă și să-l aducă în fața justiției pe liderul venezuelean Nicolas Maduro.

Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, Mircea Mîndrescu, general (r) al Armatei Române, a emis ipoteza că Statele Unite ar fi putut primi know-how din partea Israelului în operațiunea din Venezuela, deoarece a semănat destul de mult cu atacurile israeliene asupra Iranului de anul trecut.

„Au tras cu rachete de pe avioane F-35. Există o acțiune la care americanii s-au uitat foarte bine și probabil că au primit informații extraordinar de detaliate, mă gândesc la acțiunea israeliană împotriva Iranului. Atunci, avioanele F-35 au atacat capitala Iranului, Teheran, și putem să presupunem că acest schimb de experiență a avut loc între specialiștii militari israelieni și specialiștii militari americani“, a spus generalul, adăugând că, la fel ca Venezuela, „și iranienii aveau tehnică sovietică, fabricată în Rusia, pentru apărare, dar israelienii au anihilat sistemele de apărare“.

De asemenea, un detaliu mai puțin cunoscut e că avioanele F-35 ale Israelului, deși sunt de proveniență americană, sunt unicat.

„F-35 Adir, folosit de Israel, este unicat, în sensul că toate elementele electronice și de avionică sunt instalate de israelieni, nu sunt de la americani. Americanii dau doar aeronava, iar restul elementelor sunt israeliene, unice“, a zis Mircea Mîndrescu.

F-35 și F-22, avioanele utilizate la operațiunea SUA în Venezuela

Pe lângă avioanele F-35, forțele Statelor Unite ale Americii au folosit în atacul din Venezuela și celebrul avion F-22, pe care nu îl exportă nicăieri.

„Americanii au folosit nu doar F-35, ca în cazul israelienilor, ci și F-22, pe care nu îl exportă nicăieri, plus o serie întreagă de drone invizibile.

Toate aceste elemente au realizat acel „tunel“ (n.r. prin care au intrat americanii să-l extragă pe Maduro) și au anihilat capabilitățile de reacție a apărării Venezuelei ori au neutralizat electronic sau fizic“, a mai spus generalul (r) Mircea Mîndrescu.

