Pensionari din Iași, păcăliți de o casă de ajutor reciproc. Au rămas fără banii agonisiți

Mai mulți pensionari din comuna Ruginoasa, județul Iași, acuză că banii pe care i-au agonisit la o casă de ajutor reciproc nu le-au mai fost returnați. Prejudiciul estimat ajunge la aproape 180.000 de lei. Casierul asociației este acum principalul suspect, fiind cercetat pentru delapidare. Până acum 17 persoane au depus plângeri.

VEZI ȘI: Apocalipsa pensiilor în Europa, anunțată de un expert britanic: „Va începe în România. Lucrurile vor fi foarte urâte”

Mărturiile pensionarilor păgubiți

„Nu mi i-a dat înapoi și nici nu am mai dat la CAR. A zis că nu am dat, păi cum nu am dat, dacă eu dădeam în continuu cotizație? Luam banii și dădeam pe lună, ca să am când mă îngroapă”, a spus Elena Rotaru, o pensionară care a pus deoparte, timp de doi ani, câte 50 de lei pe lună la CAR-ul din Ruginoasa.

O altă pensionară spune că a depus, în total, peste 5.000 de lei - inclusiv bani din indemnizația de handicap a soțului. La un moment dat a avut nevoie de bani pentru o intervenție medicală, dar nu i-a mai primit.

„Nu mi-a aprobat, a zis că nu are fonduri. Mai bine puneam în bancă”, a spus Maria Moisuc, păgubită, pentru Știrile Pro TV.

„Nu a mai dat banii înapoi. I-a cheltuit, cred că, dacă nu le-a dat chitanțe, nu nimic, cum să dea banul”, a spus o altă femeie.

VEZI ȘI: Prăbușirea sistemelor de pensii începe din România, avertizează un expert britanic. Adrian Negrescu a confirmat: E ca o bombă cu ceas

Ce spune casierul CAR-ului

Casierul asociației, un bărbat de 64 de ani, respinge acuzațiile și dă vina chiar pe membri, susținând că aceștia nu și-ar fi plătit cotizațiile.

„Eu sunt curat, nu am luat niciun ban, nici salariul nu îl luam, că nu erau bani. Dacă nu vin cu banii la timp, nu ai de unde face plăți. Lumea nu înțelege cum funcționează unitatea. Și eu întotdeauna le-am explicat”, a declarat Dan Rotaru, casierul CAR-ului din Ruginoasa.

Percheziții la sediul asociației și la locuința casierului

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru delapidare în acest caz. Au fost făcute mai multe percheziții la sediul asociației și la locuința suspectului, de unde anchetatorii au ridicat documente, un telefon și carduri de memorie.

Dacă va fi găsit vinovat, casierul CAR-ului riscă până la 7 ani de închisoare.