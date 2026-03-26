Oscarurile părăsesc Hollywoodul și ajung în centrul Los Angeles din 2029

Data publicării: 22:48 26 Mar 2026

Autor: Dana Mihai

Gala de decernare a premiilor Oscar va părăsi Hollywoodul şi se va desfăşura în centrul oraşului Los Angeles începând din 2029, anul în care ceremonia va fi difuzată pentru prima dată pe YouTube, a anunţat joi Academia de film americană (AMPAS), instituţia care atribuie aceste trofee cinematografice, informează AFP.

Noua locație: L.A. Live, în inima orașului

Ceremonia, desfăşurată până acum în mod tradiţional la Dolby Teatre de pe Hollywood Boulevard, va avea loc începând din acel an la Peacock Theater, o sală de spectacole situată pe o vastă esplanadă amenajată în faţa blocurilor de tip zgârie-nori din centrul oraşului Los Angeles, denumită L.A. Live şi care cuprinde totodată sala Crypto.com Arena, în care joacă echipa de baschet Los Angeles Lakers.

Decizia va fi valabilă pentru zece ani, în cadrul unui parteneriat încheiat cu AEG, compania care gestionează acest spaţiu cultural şi sportiv.

Citește și: Principalii câștigători ai Premiilor Oscar 2026. Unde pot fi văzute cele mai premiate filme

"Pentru cea de-a 101-a ceremonie a Oscarurilor şi după ea, Academia îşi exprimă bucuria de a colabora strâns cu AEG pentru a face din L.A. Live decorul ideal al celebrării globale a cinematografiei, atât pentru publicul prezent în sală, cât şi pentru fanii filmului din lumea întreagă", au declarat CEO-ul Academiei de film americane, Bill Kramer, şi preşedinta instituţiei, Lynette Howell Taylor, într-un comunicat de presă.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Cum să incluzi Omega 3 în dietă: Două variante de meniu, recomandate de Mihaela Bilic
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Guvernul declară criză pe piața carburanților și impune măsuri de protecție
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Crispy de post? Rețeta care face furori: „N-o să-ți vină să crezi cât de bun e”
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Vaticanul cere oprirea războiului pentru a putea fi sărbătorită Săptămâna Mare la Ierusalim
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Oscarurile părăsesc Hollywoodul și ajung în centrul Los Angeles din 2029
 
Cele mai citite știri
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
