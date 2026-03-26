Oscarurile părăsesc Hollywoodul și ajung în centrul Los Angeles din 2029

Noua locație: L.A. Live, în inima orașului

Ceremonia, desfăşurată până acum în mod tradiţional la Dolby Teatre de pe Hollywood Boulevard, va avea loc începând din acel an la Peacock Theater, o sală de spectacole situată pe o vastă esplanadă amenajată în faţa blocurilor de tip zgârie-nori din centrul oraşului Los Angeles, denumită L.A. Live şi care cuprinde totodată sala Crypto.com Arena, în care joacă echipa de baschet Los Angeles Lakers.

Decizia va fi valabilă pentru zece ani, în cadrul unui parteneriat încheiat cu AEG, compania care gestionează acest spaţiu cultural şi sportiv.

Citește și: Principalii câștigători ai Premiilor Oscar 2026. Unde pot fi văzute cele mai premiate filme

"Pentru cea de-a 101-a ceremonie a Oscarurilor şi după ea, Academia îşi exprimă bucuria de a colabora strâns cu AEG pentru a face din L.A. Live decorul ideal al celebrării globale a cinematografiei, atât pentru publicul prezent în sală, cât şi pentru fanii filmului din lumea întreagă", au declarat CEO-ul Academiei de film americane, Bill Kramer, şi preşedinta instituţiei, Lynette Howell Taylor, într-un comunicat de presă.