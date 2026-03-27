MApN acuză Rusia că "distorsionează realitatea". Precizări privind minele din Marea Neagră
Data actualizării: 10:19 27 Mar 2026 | Data publicării: 10:14 27 Mar 2026

MApN acuză Rusia că "distorsionează realitatea". Precizări privind minele din Marea Neagră
Autor: Doinița Manic

imagine cu o mina din marea neagra Reacția MApN vine după o postare a Ambasadei Federației Ruse la București. Foto: MApN

MApN respinge afirmațiile Ambasadei Rusiei la București despre minele din Marea Neagră.

Ministerul Apărării Naționale al României (MApN) acuză Federația Rusă că distorsionează realitatea privind minele din Marea Neagră, subliniind că acestea sunt consecința directă a acțiunilor militare ale Moscovei împotriva Ucrainei.

"În legătură cu precizările de presă ale Ambasadei Federației Ruse la București din 26 martie, legate de minele din Marea Neagră, Ministerul Apărării Naționale face următoarele clarificări:

Situația creată de minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au la origine exclusiv acțiunile Federației Ruse împotriva unui stat suveran și independent, Ucraina, fapt bine cunoscut de reprezentanții Ambasadei Federației Ruse la București.

Încercările repetate de a distrage atenția opiniei publice de la cauzele evidente ale amenințărilor de la Marea Neagră sunt doar manifestări ale intenției Federației Ruse de a distorsiona realitatea", transmite MApN într-un comunicat de presă.

Ce declarase Ambasada Federației Ruse la București

Reacția Ministerului Apărării al României vine după ce Ambasada Federației Ruse la București afirmase într-o postare pe pagina de Facebook că "minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană și nu au nicio legătură cu Rusia".

"În legătură cu declarația Ministrului apărării naționale al României, făcută în cadrul unui interviu din 25 martie 2026, potrivit căreia România are experiență în „deminarea minelor marine din Marea Neagră din partea Federației Ruse”, Ambasada Rusiei la București ar dori să facă următoarea precizare.

Minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană și nu au nicio legătură cu Rusia, fapt bine cunoscut de specialiștii Ministerului Apărării.

Încă din martie 2022, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei avertiza că 420 de mine marine ancorate produse în prima jumătate a secolului XX au fost instalate de forțele navale ale Ucrainei la accesul către porturile Odessa, Oceakov, Cernomorsk și Iujnîi. Din cauza furtunilor, cablurile care legau minele de ancorele de fund s-au rupt, după care acestea s-au deplasat liber (au derivat) în partea de vest a Mării Negre și în strâmtoarea Bosfor", se arată în postarea respectivă.

