Poți face buletin copilului chiar și înainte de 14 ani. Ce trebuie să știi
Data publicării: 22:27 25 Mar 2026

Poți face buletin copilului chiar și înainte de 14 ani. Ce trebuie să știi
Autor: Dana Mihai

Poți face buletin copilului chiar și înainte de 14 ani. Ce trebuie să știi - Imagine realizata cu AI

În România, cartea de identitate nu este rezervată doar persoanelor care au împlinit 14 ani. Deși aceasta devine obligatorie abia la această vârstă, documentul poate fi eliberat, la cererea părinților, și pentru copiii mai mici, inclusiv pentru bebeluși.

Pentru minorii sub 14 ani, cartea de identitate nu este obligatorie, însă poate fi utilă în anumite situații, cum ar fi călătoriile în Uniunea Europeană sau diverse proceduri administrative. În aceste cazuri, copilul trebuie să fie prezent la depunerea cererii, pentru realizarea fotografiei.

Taxe pentru eliberarea cărții de identitate

În ceea ce privește costurile, eliberarea cărții de identitate pentru copiii sub 14 ani implică o taxă de aproximativ 67-70 de lei. Suma se achită înainte de depunerea documentelor, iar dovada plății trebuie prezentată la ghișeu.

Citește și: Buletinele ”cu cip” dau mari bătăi de cap. Oamenii sunt nevoiți să meargă la Evidența Populației și să aibă adeverința în buzunar

Situația este diferită pentru prima carte de identitate eliberată la împlinirea vârstei de 14 ani. În multe cazuri, aceasta este gratuită, în cadrul unor programe finanțate de stat. Ulterior, pentru schimbarea documentului la expirare, pierdere sau modificarea datelor se percep taxe similare cu cele pentru minori.

Valabilitatea în funcție de vârstă

Valabilitatea cărții de identitate diferă în funcție de vârstă: Între 14 și 18 ani documentul este valabil 4 ani, între 18 și 25 de ani 7 ani, iar între 25 și 55 de ani  10 ani. Pentru persoanele de peste 55 de ani, cartea de identitate poate avea valabilitate nelimitată.

Chiar dacă există posibilitatea obținerii unei cărți de identitate pentru bebeluși, mulți părinți aleg pașaportul, considerat mai practic pentru deplasările în afara țării.

