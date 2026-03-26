Un adolescent a folosit un chatbot bazat pe inteligență artificială pentru a cere sfaturi cu privire la modul în care să-și ucidă mama și cum să îi ascundă cadavrul.

În octombrie 2025, Tristan Roberts, în vârstă de 18 ani, și-a atacat violent mama și a ucis-o cu un ciocan. Apoi a ascuns trupul neînsuflețit al Angelei Shellis, în vârstă de 45 de ani, în Rezervația Naturală Morfa din Prestatyn, în primele ore ale dimineții.

Cadavrul acesteia a fost descoperit mai târziu în aceeași zi, pe 24 octombrie, de către niște persoane care își plimbau câinii, după ce o dâră de sânge de-a lungul unei poteci cu pietriș a condus la o zonă cu vegetație joasă care acoperea rămășițele sale.

Poliția a început să-l suspecteze pe băiat după ce imaginile de la camera de supraveghere a unui vecin au arătat că acesta părăsise casa în jurul orei 3 dimineața împreună cu mama sa.

Tristan a fost apoi arestat sub suspiciunea de ucidere a mamei sale, iar o anchetă ulterioară a dezvăluit că adolescentul consultase un chatbot cu inteligență artificială pentru a primi sfaturi despre cum să comită crima.

Gânduri violente împărtășite online

Conturile pe care le avea Tristan Roberts pe platforma de socializare Discord dezvăluie că acesta posta în mod regulat opinii misogine, precum și tendințe violente și o obsesie pentru filmul din 2000, „American Psycho”.

„Urasc fetele/femeile și nici nu am încredere în ele”, scria într-un mesaj al băiatului, în timp ce altul făcea aluzie la moartea mamei sale, spunând: „O să dispară pur și simplu de pe fața pământului… acum e momentul. O pot ucide cu mâinile goale. Vreau doar să fie brutal și să mă asigur că nu o dau în bară”.

În noaptea uciderii mamei sale, Tristan și-a actualizat starea profilului la „Astă-seară e seara”. După moartea ei, el a scris: „Tocmai am avut cea mai nebunească zi”.

Adolescentu ar fi fost interzis de numeroase ori de pe platforma de mesagerie pentru încălcarea codului de conduită, dar își făcea conturi noi de fiecare dată.

Mesajul transmis în numele companiei Discord

„Suntem profund îndurerați de circumstanțele care înconjoară acest caz. Discord nu tolerează violența pe platformă și se angajează să contribuie la siguranța utilizatorilor noștri. Sistemele noastre de siguranță combină tehnologia avansată și investigațiile conduse de oameni, alături de sesizările utilizatorilor, pentru a identifica conturile sau spațiile implicate în activități dăunătoare.

Atunci când constatăm că politicile sunt încălcate, luăm măsuri decisive, inclusiv eliminarea conținutului, interzicerea utilizatorilor rău intenționați, închiderea serverelor care încalcă regulile și raportarea proactivă a încălcărilor către autoritățile de aplicare a legii, acolo unde este cazul și în conformitate cu legea”, a declarat un purtător de cuvânt al Discord pentru LADbible, ca răspuns la pronunțarea sentinței lui Roberts.

De ce și-a ucis mama

Între timp, o notiță găsită de poliție pe laptopul lui Tristan a scos la iveală motivele care l-au determinat să-și ucidă mama. Referindu-se la sine ca „Tristan Roberts, dar Alex”, adolescentul și-a învinuit mama pentru „întreaga sa viață”, afirmând că aceasta a fost „un spectacol de rahat, un adevărat iad... abandon, trădare, hărțuire, aproape înghețat de frig, efort fizic, suferință”.

El a continuat să scrie: „Toate acestea și majoritatea cauzate de o singură persoană, și nu de mine. Și acum, acea persoană, nu din plăcere sadică sau răutate, ci din răzbunare, dreptate și... pentru a merge mai departe în viață, trebuie să scap de povara de pe umerii mei. Chiar dacă doare. Nu mai are rost să trăiesc dacă nu fac asta. Sunt deja mort”.

Sfaturi privind crima de la un chatbot AI

Ancheta a dezvăluit, de asemenea, că băiatul a consultat un chatbot AI pentru a cere sfaturi cu privire la acțiunile sale.

Adolescentul a introdus întrebări într-un chatbot AI, căutând sfaturi despre ce să facă ca „ucigaș fără experiență”. Când chatbotul a refuzat să răspundă, el a susținut că era vorba de cercetare pentru o carte pe care o scria, pentru a obține răspunsuri.

Trsitan Roberts înregistrase, de asemenea, întreaga întâmplare pe un reportofon, ceea ce a determinat poliția să concluzioneze că a ținut-o pe Shellis prizonieră în camera ei timp de aproape patru ore după ce a atacat-o inițial.

Apoi a păcălit-o că vor merge să caute ajutor medical. Cei doi au părăsit casa împreună, Shellis fiind obligată să poarte o cagulă, și s-au îndreptat spre rezervația naturală.

Înregistrarea a surprins și ultimele clipe ale lui Shellis, precum și comentariile inițiale ale adolescentului după crimă, când se poate auzi spunând: „Oh, Doamne, a fost îngrozitor, a fost o nebunie... Tocmai am ucis-o... treaba e făcută”.

Un tribunal din Mold l-a condamnat între timp la închisoare pe viață, cu o pedeapsă minimă de 22 de ani și jumătate.

În cadrul pronunțării sentinței, judecătorul a menționat că Trsitan Roberts, care era diagnosticat cu autism și ADHD, „nu suferea de nicio tulburare mentală semnificativă care să fi avut un impact substanțial asupra comportamentului său în momentul în care și-a ucis mama”, conform avizului medicilor.