€ 5.0953
|
$ 4.4085
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.4085
 
DCNews Stiri Atmosferă incendiară la Istanbul. România joacă pentru calificarea după 28 de ani
Data actualizării: 16:44 26 Mar 2026 | Data publicării: 16:43 26 Mar 2026

Atmosferă incendiară la Istanbul. România joacă pentru calificarea după 28 de ani
Autor: Dana Mihai

Atmosferă incendiară la Istanbul. România joacă pentru calificarea după 28 de ani Atmosferă incendiară la Istanbul. România joacă pentru calificarea după 28 de ani

Meciul dintre Turcia și România, din semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, se dispută azi, la ora 19:00.

Tricolorii au parte de un test dificil la Istanbul, unde echipa pregătită de Mircea Lucescu va întâlni o selecționată puternică, cu jucători legitimați la cluburi de top precum Real Madrid, Inter, Juventus sau Borussia Dortmund.

Suporterii români fac spectacol în Piața Taksim

Înaintea confruntării, suporterii români s-au strâns în număr mare în Piața Taturcksim, îmbrăcați în galben și fluturând steagurile tricolore. Atmosfera este una vibrantă, iar fanii sunt pregătiți să își susțină echipa într-un meci crucial din preliminariile pentru Cupa Mondială.

Citește și: Turcia - România, primul pas către CM2026. Tricolorii „vor da totul pentru calificare“ / livetext

România visează la o calificare după 28 de ani de absență de la un turneu final mondial, însă drumul spre acest obiectiv trece printr-o confruntare dificilă în Turcia.

@mironcosmin26 Turkey are you ready?#turkey???????? #rumania???????? #2026worldcup #viral @Echipa națională a României ♬ sunet original - ????Liviutz????

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tricolorii
romania
turcia
romania turcia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
