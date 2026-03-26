Atmosferă incendiară la Istanbul. România joacă pentru calificarea după 28 de ani

Meciul dintre Turcia și România, din semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, se dispută azi, la ora 19:00.
Tricolorii au parte de un test dificil la Istanbul, unde echipa pregătită de Mircea Lucescu va întâlni o selecționată puternică, cu jucători legitimați la cluburi de top precum Real Madrid, Inter, Juventus sau Borussia Dortmund.
Înaintea confruntării, suporterii români s-au strâns în număr mare în Piața Taturcksim, îmbrăcați în galben și fluturând steagurile tricolore. Atmosfera este una vibrantă, iar fanii sunt pregătiți să își susțină echipa într-un meci crucial din preliminariile pentru Cupa Mondială.
România visează la o calificare după 28 de ani de absență de la un turneu final mondial, însă drumul spre acest obiectiv trece printr-o confruntare dificilă în Turcia.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News