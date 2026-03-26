Atmosferă incendiară la Istanbul. România joacă pentru calificarea după 28 de ani

Tricolorii au parte de un test dificil la Istanbul, unde echipa pregătită de Mircea Lucescu va întâlni o selecționată puternică, cu jucători legitimați la cluburi de top precum Real Madrid, Inter, Juventus sau Borussia Dortmund.

Suporterii români fac spectacol în Piața Taksim

Înaintea confruntării, suporterii români s-au strâns în număr mare în Piața Taturcksim, îmbrăcați în galben și fluturând steagurile tricolore. Atmosfera este una vibrantă, iar fanii sunt pregătiți să își susțină echipa într-un meci crucial din preliminariile pentru Cupa Mondială.

România visează la o calificare după 28 de ani de absență de la un turneu final mondial, însă drumul spre acest obiectiv trece printr-o confruntare dificilă în Turcia.