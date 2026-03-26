AFM, informare publică privind proiectul de închidere și ecologizare a depozitului neconform din Câmpulung Moldovenesc

”Administrația Fondului pentru Mediu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform de clasa ”B” Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, propus a fi amplasat în județul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, intravilan localitate.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul DJM Suceava, municipiul Suceava, Str. Bistriței, nr. 1A, județul Suceava și la sediul titularului Administrația Fondului pentru Mediu din municipiul București, Str. Independenței, nr. 249, în zilele de luni - joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava” anunță Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).