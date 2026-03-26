AFM, informare publică despre închiderea și ecologizarea depozitului neconform din Lipova, Arad

”Administrația Fondului pentru Mediu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform de clasa ”B” orașul Lipova, județul Arad”, propus a fi amplasat în orașul Lipova, extravilan, identificat prin CF 312240 Lipova, județul Arad.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP-DJM Arad, din municipiul Arad, str. Splaiul Mureș, FN, județul Arad și la sediul titularului în municipiul București, str. Independenței, nr. 249, în zilele de luni - joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00” anunță AFM.