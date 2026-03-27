Donald Trump, nou atac la adresa NATO: Portavioanele britanice sunt niște jucării. Le-am spus să nu se obosească să ne ajute

Donald Trump a lansat un nou atac la adresa aliaților NATO, într-o declarație la Casa Albă de joi noapte, după mai multe săptămâni de critici acide la adresa acestora. Președintele SUA a spus că portavioanele britanice sunt niște „jucării”, după care a susțin că le-a transmis britanicilor „să nu se mai obosească” cu a-i ajuta pe americani în războiul lor contra Iranului, scrie The Guardian.

Noile declarații făcute de Donald Trump vin după ce a susținut anterior că a solicitat două portavioane din Marea Britanie, iar Keir Starmer ar fi respins inițial propunerea, iar apoi s-a oferit să le trimită.

Ce spune Marea Britanie despre valul de acuzații lansat de Donald Trump

Guvernul britanic a negat aceste informații, dezmințind că a fost făcută vreo solicitare din partea SUA, dar și că ar fi avut vreo intenție să o respingă.

Prim-ministrul Marii Britanii a declarat că nu va permite ca bazele britanice să fie folosite pentru atacuri ofensive împotriva regimului iranian, dar bazele Diego Garcia de pe Insulele Chagos pot fi folosite pentru atacuri defensive pentru a combate represaliile Iranului.

Regatul Unit a trimis nava de război HMS Dragon în estul Mediteranei, după ce o rachetă de fabricație iraniană a fost lansată din Liban către baza RAF a Marii Britanii din Cipru.

De asemenea, se înțelege că oficialii iau în considerare desfășurarea unei nave a Marinei Regale sau a unei nave civile ca parte a eforturilor de redeschidere a Strâmtorii Ormuz pentru că închiderea rutei are un efect devastator asupra transporturilor globale de energie. Nava ar acționa ca navă-mamă pentru dronele de deminare, pentru a face strâmtoarea mai sigură pentru transportul maritim comercial.

Donald Trump, ironic și în legătură cu lansarea unei rachete iraniene împotriva bazei SUA-UK din Diego Garcia

Trump a reacționat, de asemenea, ironic și lansarea unei rachete iraniene împotriva bazei SUA-UK din Diego Garcia.

El a spus că Iranul a tras „o rachetă la peste patru mii de kilometri – se presupunea că nu aveau ceva capabil de asta. Dar acum bombardează faimoasa insulă pe care britanicii nu voiau să ne-o dea de frică să nu fie atrași în război. Nici noi nu vrem să fim atrași în războaiele lor”.

Trump a mai spus că este „foarte dezamăgit” de aliații NATO.

„Au făcut o declarație, chiar mai multe că "vrem să ne implicăm când se va trmina războiul:. Nu, ar fi trebuit să se implice când războiul a început sau chiar înainte să înceapă. (...) Am rugat Marea Britanie să spună – asta acum trei săptămâni – "vom trimite portavioanele noastre", care, apropo, nu sunt cele mai bune portavioane. Sunt niște jucării în comparație cu ceea ce avem noi. Dar "vom trimite portavionul nostru când se va termina războiul". Am spus: "Oh, este minunat, vă mulțumesc foarte mult. Nu vă obosiți. Nu avem nevoie de ele". Acum toți vor să ajute. Când sunt anihilați, cealaltă parte este anihilată, au spus "ne-ar plăcea să trimitem nave". ", a spus Donald Trump.

Starmer spune că nu va răspunde acuzațiilor făcute de Donald Trump

La începutul acestei săptămâni, Starmer a declarat unui comitet de parlamentari că nu intenționează să reacționeze la "insultele repetate ale președintelui SUA", marcând o deteriorare semnificativă a relației lor de la a doua vizită de stat a lui Trump, în septembrie.

El a spus că aceste comentarii au fost făcute „pentru a pune presiune pe mine” și că a refuzat să răspundă direct pentru că „nu își cere scuze” că a rămas „complet concentrat” asupra muncii sale.

Trump l-a acuzat în repetate rânduri pe Starmer de slăbiciune pentru că nu a acordat SUA mai mult sprijin în războiul său cu Iranul – deși poziția prim-ministrului este populară în rândul publicului britanic. El a spus că Starmer „nu este Winston Churchill” și s-a întrebat public de ce a trebuit să-și consulte miniștrii sau să ceară sfaturi atunci când a venit vorba de decizii militare.

Occidentul se confruntă cu un „război pe două fronturi”

Între timp, Starmer a călătorit joi în Finlanda pentru summitul liderilor Forței Expediționare Comune (JEF). Vorbind la palatul prezidențial din Helsinki, prim-ministrul a avertizat că Marea Britanie și aliații săi nu trebuie să uite de amenințarea reprezentată de Rusia în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

El a susținut că Occidentul se confruntă cu un „război pe două fronturi” – Ucraina și Iran – în cadrul întâlnirii sale cu ceilalți lideri din cadrul JEF, adăugând: „Amenințarea din partea Rusiei în nord și est nu a dispărut. De fapt, în opinia mea, această amenințare a crescut”.



