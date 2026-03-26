€ 5.0953
|
$ 4.4085
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.4085
 
Data actualizării: 00:04 27 Mar 2026 | Data publicării: 23:59 26 Mar 2026

Cum să incluzi Omega 3 în dietă: Două variante de meniu, recomandate de Mihaela Bilic
Autor: Darius Mureșan

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @sewcream

Mihaela Bilic a spus cum poate fi introdus Omega 3 în alimentația zilnică și a prezentat două variante de meniu.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre importanța consumului zilnic de Omega 3 și a explicat că aceste grăsimi esențiale trebuie obținute din alimentație. Aceasta a prezentat două variante de meniu bogate în Omega 3 și proteine, ouă și somon, și a recomandat asocierea acestora cu legume. 

„Avem nevoie de Omega 3 în fiecare zi. Sunt grăsimi esențiale pe care corpul nostru nu le poate produce, deci trebuie aduse din alimentație.

Iată două variante de meniu bogat în Omega 3 și bogat în proteine, pentru că proteinele țin de foame și ajută la slăbit.

Avem aici o variantă de Omega 3 din ouă, pe care eu le mănânc cu brânză proaspătă sau cottage cheese, și o variantă de Omega 3 din clasicul somon, pe care eu îl mănânc pe crackers unși cu brânză proaspătă de capră.

Neapărat când mâncăm Omega 3 avem nevoie de legume pentru că fitonutrienții din legume potențează acțiunea lui Omega 3, iar pentru cei care sunt la dietă proteică și vor să slăbească, eliminăm carbohidrații, însă dublăm cantitatea de legume. Vă sugerez frunzele verzi de salată pe care le ungem cu cremă de brânză și punem somon... Un fel de shaorma plină de Omega 3, cu efect antiinflamator”, a spus Mihaela Bilic în videoclipul postat pe pagina de Facebook. 

Cantitatea de Omega 3 recomandată

Mihaela Bilic a explicat că autoritățile recomandă un consum de cel puțin un gram de Omega 3 pe zi. 

„2 variante de meniu cu Omega 3

Autoritățile medicale recomandă o doză minimă de 1 gram Omega 3 pe zi ca să ne bucurăm de beneficiile lor pentru sănătate. Familia Omega 3 are trei membri importanți pe care o să-i numim pe scurt ALA, EPA și DHA. 

În ce alimente găsim Omega 3

ALA se găsește exclusiv în produsele de origine vegetală: semințe și ulei de in, ulei de rapiță, nuci. Avem cantități mici de ALA în alge și iarbă, în leguminoase boabe și oleaginoase.

EPA și DHA găsim doar în produsele de origine animală, în special în peștele gras de apă rece adică somon, macrou, hering, sardine. Omega 3 de tip DHA există și în gălbenușul de ou, dacă găina a fost hrănită cu iarbă sau semințe de in”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihaela bilic
omega 3
proteine
slabire
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close