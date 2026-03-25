Data publicării: 20:25 25 Mar 2026

Bilic, recomandare pentru toți părinții: Ce trebuie să conțină farfuria copilului pentru a fi isteț și sănătos
Autor: Darius Mureșan

un copil mananca mancare Sursa foto: Freepik, @moatasemziad

Mihaela Bilic a spus ce trebuie să introducă părinții în alimentația copiilor.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă includerea acizilor grași Omega 3 în alimentația copiilor, deoarece aceștia sunt importanți pentru sănătate la orice vârstă. Potrivit medicului, Omega 3 contribuie la dezvoltarea creierului, îmbunătățirea memoriei, a concentrării și a performanței școlare. 

„Dacă tot e dezlegare la pește, dați Omega 3 și la copii!

Aceste grăsimi esențiale ne sunt vitale și indispensabile, indiferent că avem 7 ani sau 70 ani. Omega 3 din peștele gras, bogat în EPA și DHA, are beneficii incredibile pentru copii - demonstrate cu studii, nu pe vorbe!

Asigură dezvoltarea optimă a creierului și a funcției cerebrale, crește IQ-ul, memoria, capacitatea de concentrare și învățare, îmbunătățește atenția și performanța școlară. Un studiu făcut la Universitatea din Gothenburg, Suedia a arătat progrese majore de învățare la copiii care primeau suplimente cu omega 3- crește viteza de citit, iar cuvintele noi sunt descifrate mai repede și mai ușor. Chiar și la copiii cu dislexie, aportul de omega 3 ameliorează dificultățile de scris și citit”, a scris Mihaela Bilic

„Uleiul de pește îmbunătățește comportamentul copiilor cu ADHD”

Mihaela Bilic a explicat că uleiul de pește și acizii grași Omega 3 au efecte importante asupra copiilor cu tulburări neurologice, cum ar fi ADHD, și ajută la reducerea hiperactivității, a impulsivității și la îmbunătățirea memoriei, concentrării și învățării. 

„Uleiul de pește îmbunătățește comportamentul copiilor cu tulburări neurologice precum ADHD și are efecte benefice asupra hiperactivității și impulsivității. Dacă copilul vostru are dificultăți de învățare, capacitate de memorie redusă, agitație și lipsă de concentrare, consumul de Omega 3 ameliorează simptomele. Grăsimile esențiale acționează direct pe dezvoltarea celulelor din creier, stimulează funcțiile cognitive și întăresc conexiunile dintre neuroni. Studiile clinice au arătat un deficit de DHA la copiii care suferă de ADHD.

Tot grăsimea de pește ameliorează dispoziția și îmbunătățește calitatea somnului. Dacă copilul pare trist și anxios, are probleme să adoarmă și se trezește în timpul nopții, poate fi vorba de o carență de DHA. Cercetătorii de la Universitatea din Oxford au urmărit timp de 4 ani copiii cu tulburări de somn. Rezultatele studiului au arătat scăderea anxietății și o creștere a timpului de somn cu o oră la copiii care primeau Omega 3. Indiferent că provin din alimente sau din suplimente, acizii grași esențiali vă ajută copilul să fie mai liniștit și să se odihnească mai bine”, a scris Mihaela Bilic.

Surse principale de Omega 3

„Dacă ne dorim copii sănătoși și isteți, aflați că beneficiile grăsimilor omega 3 apar încă din viața intrauterină! Un studiu randomizat dublu orb făcut pe 600 de gravide a arătat că aportul de omega 3 de origine marină în timpul sarcinii și alăptării crește IQ-ul copilului cu 4,1 puncte până la vârsta de 4 ani!

Omega 3 bogat în EPA și DHA găsim în peștele gras (somon, sardine, ton), în gălbenușul de ou sau în suplimentele alimentare. Aveți grijă ca alimentația copilului vostru să fie bogată în Omega 3: 2 porții de pește gras pe săptămână sau suplimente cu ulei de pește speciale pentru copii- iată o soluție 100% naturală și cu efecte benefice garantate!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook. 


