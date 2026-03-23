Vrei să amâni menopauza? Mihaela Bilic spune ce trebuie să mănânci

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre menopauză și a explicat că instalarea acesteia poate fi întârziată printr-o dietă bogată în legume proaspete și peste gras (Omega 3). Potrivit medicului, carbohidrații rafinați accelerează menopauza.

„Menopauza și Omega 3

Ce-și doresc femeile? Să rămână tinere, frumoase și sănătoase! Aflați că se poate prin ajustarea dietei. Un studiu prospectiv făcut pe femei cu vârsta între 40 și 65 ani a demonstrat că instalarea menopauzei poate fi întârziată cu până la 3,3 ani dacă consumăm legume proaspete și pește gras.

The UK Women Cohort Study a urmărit obiceiurile alimentare a peste 35.000 femei timp de 6 ani. Concluzia? Dieta vegetariană și consumul unor cantități mari de carbohidrați de tipul orez, paste făinoase sau pâine grăbește instalarea menopauzei cu 1,8 ani. La polul opus, consumul zilnic de legume și ulei de pește au efecte miraculoase în menținerea sintezei de hormoni sexuali feminini.

Îmbătrânirea înseamnă oxidare, iar ovarele sunt și ele supuse acestui fenomen. Cine se poate opune “ruginirii” noastre din interior? Vitamina C și antioxidanții din legume, alături de acizii grași esențiali Omega 3 din pește!

Organismul uman nu poate sintetiza vitamina C, ea trebuia adusă din alimentație. La fel și pentru acizii grași omega 3… de aceea se numesc esențiali! Sinergia dintre omega 3 și antioxidanții din legume neutralizează radicalii liberi responsabili de îmbătrânire și îmbolnăvire”, a scris Mihaela Bilic.

„Cu ulei de pește întârziem menopauza și osteoporoza”

Medicul nutriționist a explicat că femeile care consumă legume și ulei de pește pot întârzia menopauza și osteoporoza, iar produsele lactate ajută la prevenirea obezității.

„Prezența de polifenoli vegetali în tubul digestiv protejează grăsimile omega 3 de oxidare și permite trecerea în circulație a unor molecule de acizi grași cu eficiență crescută. Legume și ulei de pește, ăsta pare a fi secretul tinereții fără bătrânețe!

Până acum știam că moștenirea genetică nu poate fi influențată. Pare că lucrurile s-au schimbat: cu ulei de pește întârziem menopauza și osteoporoza, iar cu produse lactate suntem protejați de obezitate și creștem mai înalți.

Popoarele nordice țin cont de aceste secrete alimentare și nu întâmplător silueta și aspectul lor fizic sunt de invidiat. Decât să facem referire la studiul China, oare n-ar fi mai isteț să adoptăm tradițiile celor din nord?

Molecula magică de omega 3 nu trebuie brevetată, ea există în natură. Cat despre beneficii, stau dovadă peste 20.000 articole științifice pe care nimeni nu le-a mediatizat.

Fie că provine dintr-un aliment sau dintr-un supliment, este esențial să includem Omega 3 în dieta zilnică…un obicei banal cu rol de panaceu universal!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

