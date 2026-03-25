Cât ar trebui să dureze o îmbrățișare pentru a avea efecte reale asupra sănătății

Dr. Fernando Mora a explicat că o îmbrățișare are efecte importante asupra organismului deoarece ajută la relaxare prin activarea sistemului nervos parasimpatic, stimulează eliberarea de oxitocină și reduce nivelul de cortizol. Acest gest simplu ajută la diminuarea stresului pentru ambele persoane implicate.

Potrivit specialistului, o îmbrățișare ar trebui să dureze cel puțin 20 de secunde pentru a avea efecte reale asupra sănătății mintale, deoarece acest interval permite relaxarea organismului, creșterea nivelului de oxitocină și reducerea stresului.

„Conform studiilor științifice, o îmbrățișare de calitate ar trebui să dureze cel puțin 20 de secunde.

Acest lucru are efecte foarte benefice asupra sănătății noastre mintale și emoționale:

Activează sistemul parasimpatic: responsabil pentru calm și liniște

Crește oxitocina: hormonul iubirii și al legăturilor sociale

Reduce cortizolul: hormonul stresului

Vă recomand să practicați îmbrățișări mai lungi de 20 de secunde!”, a scris dr. Fernando Mora pe Instagram.

O îmbrățișare înainte de culcare poate ajuta la relaxare și la un somn mai bun datorită efectului de reducere a anxietății. În general, îmbrățișările făcute conștient, chiar dacă nu sunt foarte lungi, aduc liniște, întăresc echilibrul emoțional și consolidează legăturile dintre oameni.

VEZI ȘI: Bilic, recomandare pentru toți părinții: Ce trebuie să conțină farfuria copilului pentru a fi isteț și sănătos

