€ 5.0952
|
$ 4.3913
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0952
|
$ 4.3913
 
Cât ar trebui să dureze o îmbrățișare pentru a avea efecte reale asupra sănătății
Data actualizării: 00:03 26 Mar 2026 | Data publicării: 23:55 25 Mar 2026

Cât ar trebui să dureze o îmbrățișare pentru a avea efecte reale asupra sănătății
Autor: Darius Mureșan

cuplu care se imbratiseaza

Într-un videoclip postat pe Instagram, dr. Fernando Mora a explicat cât ar trebui să dureze o îmbrățișare pentru a avea efecte pozitive asupra sănătății mintale.

Dr. Fernando Mora a explicat că o îmbrățișare are efecte importante asupra organismului deoarece ajută la relaxare prin activarea sistemului nervos parasimpatic, stimulează eliberarea de oxitocină și reduce nivelul de cortizol. Acest gest simplu ajută la diminuarea stresului pentru ambele persoane implicate.

Potrivit specialistului, o îmbrățișare ar trebui să dureze cel puțin 20 de secunde pentru a avea efecte reale asupra sănătății mintale, deoarece acest interval permite relaxarea organismului, creșterea nivelului de oxitocină și reducerea stresului

„Conform studiilor științifice, o îmbrățișare de calitate ar trebui să dureze cel puțin 20 de secunde.

Acest lucru are efecte foarte benefice asupra sănătății noastre mintale și emoționale:

  • Activează sistemul parasimpatic: responsabil pentru calm și liniște 
  • Crește oxitocina: hormonul iubirii și al legăturilor sociale 
  • Reduce cortizolul: hormonul stresului 

Vă recomand să practicați îmbrățișări mai lungi de 20 de secunde!”, a scris dr. Fernando Mora pe Instagram. 

O îmbrățișare înainte de culcare poate ajuta la relaxare și la un somn mai bun datorită efectului de reducere a anxietății. În general, îmbrățișările făcute conștient, chiar dacă nu sunt foarte lungi, aduc liniște, întăresc echilibrul emoțional și consolidează legăturile dintre oameni. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

imbratisare
stres
anxietate
sanatate mintala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close