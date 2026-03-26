Miros de dejecții în Arad, de două săptămâni. ”Aerul este insuportabil de respirat, pute groaznic”

Cetățenii din Arad cer autorităţilor să identifice cauzele mirosului insuportabil de dejecții apărut de aproximativ două săptămâni. Primarii cred că este vorba de utilizarea îngrăşămintelor naturale pe terenurile agricole.

Val de plângeri către autoritățile din Arad sau pe rețelele sociale

Problema mirosului este mai stridentă în Arad, Vladimirescu, Horia, Şiria, Sâmbăteni şi Păuliş. Plângerile oamenilor s-au îndreptat către autorităţile locale sau au fost scrise pe reţelele sociale.

"Aerul este insuportabil de respirat, pute groaznic. Oare nimeni din conducerea comunei nu se sesizează? Ce fac cei de la Mediu? Seara nu poţi aerisi casa din această cauză", s-a plâns un domn pe un grup dedicat comunei Vladimirescu.

Îngrășăminte împrăștiate pe terenuri - posibilă cauză

Unii comentatori afirmă că pe terenurile arabile sunt împrăştiate dejecţii de la animale, iar autorităţile locale cred acelaşi lucru.

"Am sesizat Garda de Mediu chiar în această dimineaţă. Este posibil ca aceste mirosuri să vină de la îngrăşăminte naturale folosite de unii fermieri. Probabil că unii se aşteptau să vină ploi, care elimină mirosul, dar cum precipitaţiile nu au mai căzut, a apărut această problemă", a declarat, pentru Agerpres, primarul comunei Vladimirescu, Mihai Mag.

De asemenea, primarul comunei Păuliş, Saul Sigheti, afirmă că a încercat să afle cauzele mirosului persistent şi deranjant, dar nu a găsit sursa.

"De câteva zile se simte acest miros puternic de dejecţii. Am căutat sursa, am fost în localităţile din comuna noastră, însă nu am găsit nimic. În urma unor discuţii, am suspiciunea că sursa este în localitatea Horia (comuna Vladimirescu - n.r.), de la ceva îngrăşăminte folosite în agricultură, dar nu e stabilit oficial", a spus edilul.

Locuitorii din Arad au dat vina pe Staţia de epurare a apelor

În municipiul Arad, mulţi localnici au dat vina pe Staţia de epurare a apelor, de unde nămolul scos din canalizare a mai fost livrat, în anii trecuţi, fermierilor pentru a fi utilizat ca îngrăşământ.

Reprezentanţii Companiei de Apă Arad au declarat, pentru Agerpres, că problema nu are legătura că staţia de epurare şi că nămolul este distribuit doar în perioada iulie-octombrie.

Garda de Mediu a transmis că a primit sesizări de la Primăria Vladimirescu şi de la un cetăţean din localitatea Horia abia joi dimineaţă, urmând să fie demarate controale.