Singura țară din lume care nu e afectată de criza la pompă după ce a pariat pe cartea câștigătoare. Ce este etanolul, înlocuitorul benzinei

Puține țări au fost pregătite pentru șocul petrolier provocat de războiul din Orient, iar Brazilia cu siguranță e cap de listă.

În ultima jumătate de secol, gigantul agricol sud-american a construit cea mai sofisticată industrie de biocombustibili din lume, amintește The Economist. Brazilia este azi al doilea cel mai mare producător de etanol, un alcool care poate fi folosit pentru alimentarea automobilelor, și al treilea cel mai mare producător de biodiesel, utilizat pentru vehicule grele.

Ce este mai exact etanolul? Etanolul este un combustibil regenerabil folosit pe scară largă, fabricat din porumb şi alte materiale vegetale, explică Ford. Acesta este amestecat cu benzină pentru utilizarea în vehicule. Cel mai comun amestec de etanol este E10 (10% etanol, 90% benzină). Etanolul este disponibil şi ca E85 (sau flex fuel), un amestec de etanol de concentraţie mare, de 51% până la 83% etanol. E15 este un amestec de 10,5% până la 15% etanol cu benzină.

În Brazilia acest amestec în benzină și motorină impus de guvern este de 30% și, respectiv, 15%, printre cele mai ridicate la nivel mondial. Trei sferturi dintre vehiculele din Brazilia sunt dotate cu tehnologie care le permite să funcționeze cu orice, de la benzină pură până la etanol 100%, livrat de pompele larg răspândite.

Acest lucru reduce dependența Braziliei de combustibili fosili importați și o protejează de piețele aflate sub presiune.

Prețul benzinei la pompă în Brazilia a crescut cu 10% de la începutul războiului, iar cel al motorinei cu 20%, potrivit datelor publicate pe 20 martie de autoritatea de reglementare în domeniul energiei. Nu e puțin nici pentru brazilieni, dar este mult sub creșterile amețitoare de 40% înregistrate în Statele Unite ale Americii.

Pe lângă utilizarea etanolului și biodieselului, taxele pe combustibili în Brazilia sunt relativ reduse, mai apropiate de cele din Statele Unite decât de nivelurile ridicate din Europe. În acest sens prețurile la pompă în Brazilia nu au explodat și datorită prudenței companiei petroliere de stat Petrobras, care rafinează cea mai mare parte a combustibilului din Brazilia și a încercat să absoarbă costurile suplimentare.