€ 5.0991
|
$ 4.4276
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0991
|
$ 4.4276
 
Singura țară din lume care nu e afectată de criza la pompă după ce a pariat pe cartea câștigătoare. Ce este etanolul, înlocuitorul benzinei
Data actualizării: 08:39 29 Mar 2026 | Data publicării: 08:37 29 Mar 2026

Autor: Darius Muresan

israel-scumpiri-petrol_58626500 FOTO: Erik Mclean/ Pexels

Întreaga lume se confruntă cu o criză majoră în ceea ce privește prețul combustibililor, ca urmare a războiului din Orient, între coaliția SUA-Israel și Iran. Însă de departe cel mai puțin afectată este Brazilia, un colos sud-american care în ultimele decenii a pariat pe etanol.

Puține țări au fost pregătite pentru șocul petrolier provocat de războiul din Orient, iar Brazilia cu siguranță e cap de listă.

În ultima jumătate de secol, gigantul agricol sud-american a construit cea mai sofisticată industrie de biocombustibili din lume, amintește The Economist. Brazilia este azi al doilea cel mai mare producător de etanol, un alcool care poate fi folosit pentru alimentarea automobilelor, și al treilea cel mai mare producător de biodiesel, utilizat pentru vehicule grele.

Ce este mai exact etanolul? Etanolul este un combustibil regenerabil folosit pe scară largă, fabricat din porumb şi alte materiale vegetale, explică Ford. Acesta este amestecat cu benzină pentru utilizarea în vehicule. Cel mai comun amestec de etanol este E10 (10% etanol, 90% benzină). Etanolul este disponibil şi ca E85 (sau flex fuel), un amestec de etanol de concentraţie mare, de 51% până la 83% etanol. E15 este un amestec de 10,5% până la 15% etanol cu benzină.

În Brazilia acest amestec în benzină și motorină impus de guvern este de 30% și, respectiv, 15%, printre cele mai ridicate la nivel mondial. Trei sferturi dintre vehiculele din Brazilia sunt dotate cu tehnologie care le permite să funcționeze cu orice, de la benzină pură până la etanol 100%, livrat de pompele larg răspândite.

Acest lucru reduce dependența Braziliei de combustibili fosili importați și o protejează de piețele aflate sub presiune.

Prețul benzinei la pompă în Brazilia a crescut cu 10% de la începutul războiului, iar cel al motorinei cu 20%, potrivit datelor publicate pe 20 martie de autoritatea de reglementare în domeniul energiei. Nu e puțin nici pentru brazilieni, dar este mult sub creșterile amețitoare de 40% înregistrate în Statele Unite ale Americii.

Pe lângă utilizarea etanolului și biodieselului, taxele pe combustibili în Brazilia sunt relativ reduse, mai apropiate de cele din Statele Unite decât de nivelurile ridicate din Europe. În acest sens prețurile la pompă în Brazilia nu au explodat și datorită prudenței companiei petroliere de stat Petrobras, care rafinează cea mai mare parte a combustibilului din Brazilia și a încercat să absoarbă costurile suplimentare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pret benzina
etanol
brazilia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Adrian Mutu a răbufnit și sare în apărarea lui Burleanu după eșecul României: „Toți se cred Gigi Becali”
Publicat acum 24 minute
Cod Galben de ploi în aproape jumătate de ţară. Unde va ninge
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Rebelii Houthi au intrat în război în Orient iar situația se complică. Tot ce trebuie să știi despre gruparea teroristă Houthi, un alt „braț înarmat al Iranului”
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Horoscop 29 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Pentagonul s-ar pregăti pentru operaţiuni pe teren în Iran
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 43 minute
Singura țară din lume care nu e afectată de criza la pompă după ce a pariat pe cartea câștigătoare. Ce este etanolul, înlocuitorul benzinei
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Horoscop 29 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 41 minute
BANCUL ZILEI: Cerere de mărire a salariului
Publicat acum 2 ore si 59 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 30. Amenințare la adresa campusurilor universitare. Conflictul se extinde după atacurile rebelilor Houthi
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Rebelii Houthi au intrat în război în Orient iar situația se complică. Tot ce trebuie să știi despre gruparea teroristă Houthi, un alt „braț înarmat al Iranului”
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close