Subcategorii în Politica

DCNews Politica Constatin Toma critică Referendumul intern din PSD: „Apoi, AUR ne va înghiți cu totul”
Data publicării: 15:48 27 Mar 2026

Constatin Toma critică Referendumul intern din PSD: „Apoi, AUR ne va înghiți cu totul”
Autor: Andrei Itu

CONSTANTIN TOMA CIOLACU BUZAU Agerpres / Constantin Toma, primarul Buzăului

Consultarea internă din PSD despre continuarea sau ieșirea de la guvernare este o inițiativă neinspirată, cu scopul mai degrabă să-i permită lui Sorin Grindeanu să arate că are „mușchi”.

Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, a făcut mai multe afirmații, la RFI, despre Consultarea internă din PSD.  El a precizat că personal va vota contra ieșirii de la guvernare și a criticat referendumul intern din PSD, de pe 20 aprilie.

Consultarea internă din PSD, „o decizie proastă”, susține Constantin Toma

„Mi se pare o decizie proastă, pentru că asta ne mai lipsește, instabilitate politică, pentru a crește și mai mult dobânzile, pentru a crește până la urmă și costul vieții și a pune în pericol țara, despre asta este vorba (...). Personal, voi vota împotriva ieșirii de la guvernare”, a spus Constantin Toma, la RFI.

Primarul PSD al Buzăului afirmă că Partidul Social Democrat are de pierdut în urma acestei consultări interne: „E un joc să întărească partidul, dar părerea mea personală este că-l slăbește. PSD-ul va ieși slăbit, lumea nu este proastă”.

Semnal de alarmă transmis de Constantin Toma 

Constantin Toma trage un semnal de alarmă și spune că PSD pierde alegători în favoarea AUR: „Partidul deja este slăbit. Foarte mulți dintre alegătorii noștri, dintre suporterii noștri, au trecut deja în tabăra AUR și vor trece în continuare”.

Primarul Buzăului îl critică pe liderul PSD, Sorin Grindeanu: ”Eu cred că încearcă să se întărească personal, să arate că are mușchi, așa cum se spune în popor, dar părerea mea e că greșește foarte mult și lumea nu prea îi acceptă acest joc, inclusiv în interiorul partidului sunt multe voci (...). Vom fi înghițiți de AUR cu totul, iar în alegerile din 2028 AUR-ul cred că va guverna singur”.

Chestionat dacă crede că Sorin Grindeanu trebuie să livreze ceva partidului, după toate criticile la adresa premierului Ilie Bolojan, Constantin Toma a spus: ”Păi, nu prea are ce livra, a livrat suficient ca să ne ducem din ce în ce... ca morcovu-n pământ, așa, cum să vă spun. Încearcă să fie cât mai virulent, gândindu-se că punctează în felul ăsta și electoral sau, știu eu, crește în interiorul partidului. Nu crește, scade, din păcate. E un joc periculos pe care îl face și cu partidul și cu țara”.

Referendum intern PSD pe 20 aprilie privind ieșirea de la guvernare

Primarul PSD al Buzăului se așteaptă ca partidul să hotărască în urma consultării interne din 20 aprilie ieșirea de la guvernare: ”99% ieșim de la guvernare, dacă Sorin Grindeanu și cei care sunt pe lângă el decid treaba asta. Nimeni în partid, întrucât conducerea partidului este cea care validează de la simplu consilier local, candidat la primar, candidat la Parlament, la CJ și așa mai departe”.

Întrebat ce estimează că se va întâmpla ulterior, Constantin Toma a răspuns tranșant: ”Ne mănâncă AUR-ul, adică în Opoziție noi nu vom fi o voce”.

constantin toma
buzau
iesire guvernare
psd
ilie bolojan
aur
