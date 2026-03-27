DCNews Politica Efectul ieșirii PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac: Suntem pe tobogan în jos. Schimbarea lui Bolojan ar putea adânci criza
Data publicării: 15:12 27 Mar 2026

Efectul ieșirii PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac: Suntem pe tobogan în jos. Schimbarea lui Bolojan ar putea adânci criza
Autor: Andrei Itu

imagine cu ilie bolojan si sorin grindeanu Bogdan Chirieac a spus ce ar putea urma după ieșirea PSD de la guvernare. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat ipoteza ieșirii de la guvernare a PSD.

În contextul declarațiilor recente făcute de premierul Ilie Bolojan, care a evitat să se pronunțe clar asupra unei eventuale retrageri a PSD de la guvernare, dar a avertizat că „cei care vor genera o criză politică îşi vor asuma întreaga răspundere pentru acest lucru”, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, într-o intervenție la Realitatea Plus, posibilitatea ieșirii de la guvernare a PSD și ruperea coaliției.

Bogdan Chirieac: Bolojan urmează să arunce vina pentru întreaga catastrofă economică asupra PSD-ului

„Cum traducem acest mesaj al premierului Bolojan și ce decizii credeți că se vor lua astăzi?”, a întrebat moderatoarea de la Realitatea Plus.

„Probabil că vor decide ieșirea de la guvernare. Deocamdată, domnul Grindeanu a fost la Bruxelles. Am văzut declarația doamnei Roberta Metsola, care a spus că, în aceste momente, este vorba doar de stabilitate și unitate. Deci, Roberta Metsola nu este de acord cu mișcarea politică pe care o face PSD.

Precum era de așteptat, am văzut că domnul Bolojan urmează să arunce vina, responsabilitatea, pentru întreaga catastrofă economică în care a băgat România, este vorba despre o întreagă catastrofă economică asupra PSD-ului. Deci, fără echivoc a făcut asta. Dacă va rămâne la guvernare, vom vedea cum scoate România, dar nu știu cum va face, la cum a lovit mediul privat. Dânsul, pur și simplu, a dat lovituri de baros mediului privat! A tăiat cheltuielile și la cei fără apărare, la văduve și la pensionari, asta e adevărat, dar, în principal, a lovit mediul privat și se văd rezultatele. Deja sunt 3 trimestre consecutive de recesiune, de când este domnia sa la Palatul Victoria”, a spus Bogdan Chirieac.

Ieșirea PSD de la guvernare ar adânci criza economică

„Dacă PSD va decide ieșirea de la guvernare, nu se va adânci criza economică, din cauza instabilității politice?”, a întrebat moderatoarea.

„Ba da! Poate că domnul Bolojan nu mai merită să fie premier, dar, îmi e teamă că trebuie să rămână în această funcție, cu tot cortegiul de probleme pe care domnia sa le-a creat. Altfel, criza va fi și mai mare. Eu sper ca activul PSD sau președintele Grindeanu să ia decizia corectă și să rămână la guvernare, chiar cu USR, în aceste condiții, până când apare o geană, o geană de stabilitate economică în România. Deocamdată nu, suntem pe tobogan în jos, asta a reușit Ilie Bolojan.

Într-adevăr, schimbarea lui Bolojan ar putea să adâncească criza. Asta e adevărul. Până se vor lămuri instituțiile bancare, cu noul șef de Guvern, vă dați seama că există incertitudine în privința continuării împrumuturilor. Suntem 100% dependenți de aceste împrumuturi, așa ne-au adus”, a mai declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
