€ 5.0953
|
$ 4.4085
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.4085
 
DCNews Politica Guvern PSD și-ar fi creat un grup pe WhatsApp „Jos Guvernul”. Bogdan Chirieac: Ar fi un dezastru!
Data publicării: 17:44 26 Mar 2026

PSD și-ar fi creat un grup pe WhatsApp „Jos Guvernul”. Bogdan Chirieac: Ar fi un dezastru!
Autor: Tiberiu Vasile

bolojan grindeanu Inquam Photos / Octav Ganea De la stânga la dreapta: Premierul Ilie Bolojan, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Liderii PSD și-ar fi creat un grup de WhatsApp intitulat „Jos Guvernul” pentru a discuta criticile și strategiile față de actualul Executiv. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Conform unor informații recente apărute în presă și în mediile politice românești, liderii din Partidul Social Democrat (PSD) ar fi creat, pe fondul tensiunilor din coaliția de guvernare, un grup de discuții pe WhatsApp intitulat „Jos Guvernul”, în care schimbă mesaje critice despre actualul Executiv și coordonează strategii de opoziție.

Sursele susțin că această inițiativă vine pe fondul diferențelor tot mai profunde între PSD și formațiunile de guvernare, în special Uniunea Salvați România (USR) și Partidul Național Liberal (PNL). Divergențele s-au acutizat în ultimele săptămâni din cauza disputelor pe marginea pachetului de solidaritate bugetară, precum și din cauza crizei carburantului, care a reintrat în discuțiile publice după scumpiri semnificative anunțate de oficiali. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a criticat PNL că ar „arunca bezele” către AUR, în timp ce Daniel Fenechiu, lider liberal vechi și deputat PNL, nu a exclus un dialog cu acest partid. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la B1 TV, acest subiect.

CITEȘTE ȘI                 -               EXCLUSIV Ce spune Adrian Năstase despre strategia de ieșire a PSD-ului de la guvernare

Bogdan Chirieac: Nu e un moment bun pentru România ca PSD să iasă de la guvernare

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat la B1 TV că, teoretic, dacă PSD ar continua ideea de a părăsi guvernarea, AUR ar putea susține un guvern minoritar PNL–USR–UDMR din Parlament. De asemenea, Bogdan Chirieac a mai precizat că PSD nu ar fi trebuit să intre niciodată într-o coaliție cu USR și să susțină un premier de la un partid aflat pe locul 3 în alegeri.

„Dacă PSD continuă în ideea sa de a părăsi guvernarea, soluția este ca AUR să susțină un guvern minoritar PNL-USR-UDMR din Parlament, cu consecințe grave, fiindcă USR și AUR sunt cap în cap, dar mai ales UDMR cu AUR. Nu văd posibilitatea ca împreună să stea cu AUR la guvernare. Nu-l văd pe premier împărțind ministere cu AUR și oameni de la AUR șefi la agenții.

Soluția e ca AUR să-și asume și, exact ca la buget, să voteze din Parlament pentru un guvern minoritar, ceea ce, din punct de vedere al stabilității este o iluzie“, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu e un moment bun pentru România ca PSD să iasă de la guvernare. PSD nu trebuia să intre la guvernare, nu trebuia să intre într-o coaliție de această natură și nu trebuia să pună un premier de la partidul clasat pe locul 3, ci de la partidul clasat pe locul 1. Aceste lucruri s-au întâmplat. Acum, ce faci, cu toate care s-au petrecut, pleci de la guvernare?“, a întrebat Bogdan Chirieac, adăugând că ar fi „un dezastru“.

„USR este beton la comunicare și vor face pe domnul Sorin Grindeanu să vorbească singur pe TikTok. Toată responsabilitatea pentru dezastrul economic al României va fi aruncată fără milă asupra PSD, la fel cum PNL aruncă întreaga problemă a deficitului bugetar pe seama PSD și a lui Marcel Ciolacu, deși au fost împreună, au fost pe listă comună la europarlamentare, au mutat alegerile locale etc“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Ce spune Adrian Năstase despre strategia de ieșire a PSD-ului de la guvernare

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
guvern
coalitia de guvernare
ilie bolojan
psd
pnl
usr
aur
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 30 minute
Vezi pete sau linii în câmpul vizual? Când trebuie să mergi la medic
Publicat acum 39 minute
Nicușor Dan, la Gala Colegiului Medicilor din România: Suntem supuși unui război informațional din partea Rusiei / video
Publicat acum 55 minute
Nicușor Dan temperează conflictul din coaliție. Președintele exclude un Guvern cu AUR
Publicat acum 59 minute
Georgiana Teodorescu AUR-ECR: Toți cei care ajung ilegal în Europa trebuie retrimiși, cât mai repede posibil, în țările lor de origine!
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Tragedie în Bihor: Un pieton a murit după ce a fost acroșat de un tractor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Petrolier turcesc, atacat cu drone în Marea Neagră
Publicat acum 7 ore si 55 minute
Creșterea vârstei de pensionare, coșmar pentru cei concediați înainte de a ieși le pensie. Adrian Negrescu arată singura lor șansă
Publicat acum 11 ore si 50 minute
Horoscop 26 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 39 minute
De ce a rămas PSD-ul blocat la 20%. Detaliul pe care doar Dragnea l-a înțeles, subliniat de Năstase. ”Dar l-a și costat” VIDEO
Publicat acum 5 ore si 58 minute
Se schimbă radical vremea. A fost emis Cod Galben de vânt puternic, precipitații abundente și ninsori. Harta ANM
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close