PSD și-ar fi creat un grup pe WhatsApp „Jos Guvernul”. Bogdan Chirieac: Ar fi un dezastru!

Conform unor informații recente apărute în presă și în mediile politice românești, liderii din Partidul Social Democrat (PSD) ar fi creat, pe fondul tensiunilor din coaliția de guvernare, un grup de discuții pe WhatsApp intitulat „Jos Guvernul”, în care schimbă mesaje critice despre actualul Executiv și coordonează strategii de opoziție.

Sursele susțin că această inițiativă vine pe fondul diferențelor tot mai profunde între PSD și formațiunile de guvernare, în special Uniunea Salvați România (USR) și Partidul Național Liberal (PNL). Divergențele s-au acutizat în ultimele săptămâni din cauza disputelor pe marginea pachetului de solidaritate bugetară, precum și din cauza crizei carburantului, care a reintrat în discuțiile publice după scumpiri semnificative anunțate de oficiali. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a criticat PNL că ar „arunca bezele” către AUR, în timp ce Daniel Fenechiu, lider liberal vechi și deputat PNL, nu a exclus un dialog cu acest partid. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la B1 TV, acest subiect.

Bogdan Chirieac: Nu e un moment bun pentru România ca PSD să iasă de la guvernare

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat la B1 TV că, teoretic, dacă PSD ar continua ideea de a părăsi guvernarea, AUR ar putea susține un guvern minoritar PNL–USR–UDMR din Parlament. De asemenea, Bogdan Chirieac a mai precizat că PSD nu ar fi trebuit să intre niciodată într-o coaliție cu USR și să susțină un premier de la un partid aflat pe locul 3 în alegeri.

„Dacă PSD continuă în ideea sa de a părăsi guvernarea, soluția este ca AUR să susțină un guvern minoritar PNL-USR-UDMR din Parlament, cu consecințe grave, fiindcă USR și AUR sunt cap în cap, dar mai ales UDMR cu AUR. Nu văd posibilitatea ca împreună să stea cu AUR la guvernare. Nu-l văd pe premier împărțind ministere cu AUR și oameni de la AUR șefi la agenții.

Soluția e ca AUR să-și asume și, exact ca la buget, să voteze din Parlament pentru un guvern minoritar, ceea ce, din punct de vedere al stabilității este o iluzie“, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu e un moment bun pentru România ca PSD să iasă de la guvernare. PSD nu trebuia să intre la guvernare, nu trebuia să intre într-o coaliție de această natură și nu trebuia să pună un premier de la partidul clasat pe locul 3, ci de la partidul clasat pe locul 1. Aceste lucruri s-au întâmplat. Acum, ce faci, cu toate care s-au petrecut, pleci de la guvernare?“, a întrebat Bogdan Chirieac, adăugând că ar fi „un dezastru“.

„USR este beton la comunicare și vor face pe domnul Sorin Grindeanu să vorbească singur pe TikTok. Toată responsabilitatea pentru dezastrul economic al României va fi aruncată fără milă asupra PSD, la fel cum PNL aruncă întreaga problemă a deficitului bugetar pe seama PSD și a lui Marcel Ciolacu, deși au fost împreună, au fost pe listă comună la europarlamentare, au mutat alegerile locale etc“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

