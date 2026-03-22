Traian Băsescu spune că România nu trebuie să aibă încredere în Mark Rutte: A fost mereu ostil României
Data publicării: 20:19 22 Mar 2026

Traian Băsescu spune că România nu trebuie să aibă încredere în Mark Rutte: A fost mereu ostil României
Autor: Florin Răvdan

traian basescu Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Sursa foto: Agerpres

Traian Băsescu, preşedinte al României în perioada 2004-2014, a venit cu un mesaj tranşant: Statul român nu trebuie să aibă încredere încredere în Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Traian Băsescu, prezent în studioul România TV în emisiunea moderată de Simona Gheorghe, a spus că România nu trebuie să aibă încredere în Mark Rutte, secretarul general al NATO, şi a explicat de ce. 

"România nu are doar problema Orientului Mijlociu, ci are mult mai aproape problema Rusiei. Şi mă uitam la secretarul general al NATO, domnul Rutte. O spun public, îl cunosc de mult, am fost cu el în Consiliul European, România nu trebuie să aibă încredere în acest om. Pentru că este ostil României de când îl ştiu. M-am uitat şi când a fost preşedintele nostru la NATO. Mesajul lui a fost tot pentru Trump, nu dă doi bani pe securitatea României. Vine cu sloganul "niciun centimetru de teritoriu NATO nu va fi neapărat", dar acum pare că uită de situaţia din Ucraina şi spune să mergem să îl ajutăm toţi pe domnul Trump. Păi Trump nu ne-a informat când a declanşat conflictul. 

A fost declanşată fără informarea aliaţilor şi fără o cunoaştere a situaţiei reale. Este nepermis că s-a declanşat o acţiune de război contra Iranului fără să se cunoască tactica şi strategia pe care Iranul se pregătea să o aplice. Nimeni nu s-a aşteptat că Iranul va ataca ţările în care sunt baze ale SUA. 

Sigur, nimeni nu spune că ne este indiferent ce se întâmplă în Orient. Are implicaţii extraordinare. Dar îmi imaginez ce s-ar întâmpla dacă ar intra şi China în conflict. Nu cumva i-am stimula să vină şi ei să susţină Iranul? Nu cumva ne-am îndrepta, din prostie, către al Treilea Război Mondial? Deci eu cred că domnul acesta, Rutte, în care, încă o dată, o spun despre secretarul general al NATO, România nu trebuie să aibă încredere, pentru că e foarte ostil României, nu vede problema noastră. Ce facem cu Rusia? Pentru că aici poate interveni o problemă foarte riscantă pentru noi. Dacă în lipsa ajutorului pentru Ucraina, aceasta cedează militar? Îl avem pe domnul Orban, care a blocat ajutorul de 90 de miliarde pentru Ucraina, şi ei sunt acum pe resurse proprii. E greu să faci faţă Rusiei pe resurse proprii, mai ales că acum li s-a dat drumul la vândut ţiţei, deci intră bani la Moscova. 

Rutte ne spune să mergem în Golf, dar problema noastră este aici. Nu l-am auzit pe Rutte să spună "hai să punem un distrugător american în Marea Neagră", a declarat Traian Băsescu la România TV. 

acest articol reprezintă o opinie
