DCNews Politica Avantajul României în UE, după ce Danemarca, Olanda și Germania s-au văzut nevoite să-și închidă fermele
Data actualizării: 15:41 24 Mar 2026 | Data publicării: 15:40 24 Mar 2026

EXCLUSIV Avantajul României în UE, după ce Danemarca, Olanda și Germania s-au văzut nevoite să-și închidă fermele
Autor: Doinița Manic

Ministrul Agriculturii spune că România are în acest moment un "un avantaj enorm" în Uniunea Europeană.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, arată "un avantaj enorm" pe care România îl are în Uniunea Europeană.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a declarat că România are în acest moment un "un avantaj enorm" în Uniunea Europeană datorită suprafeței agricole mari pe care o are. Potrivit acestuia, în țara noastră sunt 14 milioane de hectare unde pot fi împrăștiate dejecții de la fermele de zootehnie, într-un moment în care alte țări, precum Danemarca, Olanda sau Germania, se văd acum nevoite să închidă aceste ferme din cauza faptului că au o suprafață agricolă mică.

"România are un avantaj enorm la nivelul Uniunii Europene pentru că în UE foarte multe ferme din zootehnie se închid, se închid de către stat. Le dau bani și le închid pentru că deja nu mai au unde să împrăștie dejecții. Având o suprafață agricolă foarte mică, toate suprafețele sunt infestate cu foarte multe substanțe provenite din reziduurile din ferme și vorbim aici despre infestare cu amoniac. În foarte mult state precum Danemarca, Olanda, Germania, foarte multe terenuri sunt infestate cu amoniac. Ei nu mai pot împrăștia aceste depuneri de la fermele de zootehnie.

Florin Barbu: România are un potențial enorm, având 14 milioane de hectare unde putem împrăștia aceste depuneri

România are un potențial enorm, având 14 milioane de hectare unde putem împrăștia aceste depuneri în momentul de față. Și se vede o creștere pentru că fermierii, producătorii și procesatorii români vor să investească, dar temerea cea mai mare a lor era partea de comercializare, partea de vânzare.

Acum, sigur, când te uiți pe partea financiară, și luăm sectorul avicol din România, ca și prodcători, ca și fermieri, te uiți și vezi că România a ajuns la 598 de milioane de pui. Păi România are grad de autosuficiență de 170-180%. Eu mai deschid alte ferme de pui? Am unde să valorific acel pui? Atunci când tu îi dai oportunitate ca stat și deschizi o piață cu Republica Populară Chineză, normal că încurajezi și producătorii, și fermierii, și procestaorii români să facă investiții pentru că au unde să-și desfacă produsele", a declarat Florin Barbu la interviurile DC NEWS.

