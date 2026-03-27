Criza din Golf, risc direct pentru funcționarea economiei. Claudiu Târziu, în PE: Tranziția verde nu poate continua cu orice preț

Europarlamentarul ECR/ACT Claudiu Târziu a spus, într-un discurs ținut în plenul Parlamentului European, că faptul că Războiul din Orientul Mijlociu provoacă cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieței petroliere, deoarece fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz s-au redus aproape complet, nu afectează doar prețurile la energie, ci direct funcționarea economiilor europene. În acest context, el susține că tranziția verde nu poate continua cu orice preț.

"Europa nu are doar o problemă de preț pentru energie, are și o problemă reală de securitate a aprovizionării. Dacă accesul la petrolul și gazul natural lichefiat din Golf este perturbat, nu vorbim doar despre facturi mai mari, ci și despre un risc direct pentru funcționarea economiei noastre.

Gazul natural lichefiat a devenit foarte important pentru UE, mai ales de când au fost impuse sancțiuni Rusiei.

Claudiu Târziu: Dacă tranziția verde ne face viața mai grea, trebuie oprită

Dar această dependență ne expune unor șocuri externe pe care nu le controlăm. În același timp, sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii de carbon crește costurile exact în momentul în care ar trebui să ne protejăm industria.

Fără energie sigură și accesibilă, nu există competitivitate, nu există industrie, nu există autonomie strategică. Tranziția verde nu poate continua cu orice preț și nu ignorând realitatea geopolitică. Ea nu este un scop în sine, ci trebuie să ne facă viața mai bună. Dacă ne face viața mai grea, trebuie oprită" a declarat Claudiu Târziu în plenul Parlamentului European.