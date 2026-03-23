Principalele probleme cu care se confruntă tinerii din România. Nicu Ștefănuță: Triada Hrană - Energie - Chirie mănâncă toți banii

Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă anunţă că a lansat primul barometru al problemelor cu care se confruntă tinerii din România, un studiu realizat de Inscop. Potrivit acestuia, una dintre principalele preocupări pe care le au tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani din țara noastră se referă la venituri și cheltuieli. Potrivit datelor, 80% din bugetul unui om tânăr merge numai pentru hrană, energie și chirie, cu foarte puțini bani disponibili pentru transport, sănătate sau educație.

" ‘Tinerii din ziua de azi’ pe date, nu pe vorbe! Am lansat primul barometru complet al problemelor tinerilor din România, studiu realizat de Inscop.

Dincolo de zgomotele generale, aici câteva lucruri pe care trebuie să le știți despre viitorul țării, tinerii între 18 și 35 de ani:

1. Triada Hrană - Energie - Chirie îți mănâncă toți banii.

80% din bugetul unui om tânăr merge numai spre aceste 3 destinații, cu foarte puțin disponibil pentru transport, sănătate sau educație. Viață? Economii? Nimic.

Circuitul educației în România

2. Circuitul educației în România e așa: Educație subfinanțată - Abandon școlar - Exod din țară.

Abandonul școlar este oribil de ridicat în România și este accentuat de politicile de tăieri (de transport, de burse sociale și de merit, de excluderea celor la cu taxă, etc.). Cei ce nu au job nu mai caută în România (31.5%).

Unde sunt toți cei ce se lasă forțat de școală? În diaspora. Iar statul român știe asta și e complice la fenomen.

Pot pe date spune că statul nu se stresează cu educația, bazându-se pe locurile de muncă de afară: abatoare, îngrijitoare, șoferi, constructori.

Să nu vă mai aud că acești oameni sunt ‘suveraniști’ sau ‘extremiști’. Sunt vulnerabili și excluși de România, asta sunt.

Tinerii sunt doritori să fie proprietari ca părinții lor

3. Poți să ai bani și tot nu îți permiți casă!

Deși România e țară de proprietari (peste 90%), dintre tineri 62% nu au o casă a lor. Din toți cei care nu au, 59% stau cu mami și tati, iar 31% în chirie.

Tinerii sunt însă doritori să fie proprietari ca părinții lor (59%). Dar extrem de puțini chiar reușesc, în ciuda chiar a unor venituri mai ridicate.

4. Foarte mulți nu au loc de muncă, iar cine are - are studii superioare sau de meserii.

Legătura educație - loc de muncă e frapantă. Meseria chiar e brățară de aur pentru nu mai puțin de 84% din cei cu studii superioare. Procentul se reduce la 30% pentru cei cu studii primare.

5. Terapia decontată este dorită de o majoritate uriașă, semn că e nevoie!

84% din cei sondați consideră că ar trebui să ai terapie decontată în pachetul de sănătate. Adică mulți suferă de stres, anxietate, depresii și lucruri mai grave, dar nu își permit să meargă la psiholog.

Mutarea de la părinți, mult întârziată

6. Mutarea de la părinți e mult întârziată.

37% din tineri stau cu părinții. În mediul rural e mult mai pronunțat statul cu părinții, 1 din 2 tineri fac asta, pe când în București 1 din 4.

Tinerii se mută de la părinți tot mai târziu, mult după 30 de ani. Să începi o familie? Asta necesită două lucruri mari și late: locuință în care să stai și job fix ca să trăiești!

7. Politic, lumea este împărțită egal.

Diviziunea este între centru stânga și centru dreapta și mai puțin pe extreme, cum credeți. Zonele politice preferate sunt centru stânga și centru dreapta, ambele cam la 30%. Contrar părerilor multora, tinerii nu sunt în mare majoritate extremiști, ci destul de echilibrați.

8. Lumea vede că România merge într-o direcție greșită.

2 din 3 oameni (aproape 66%) consideră că țara merge într-o țară greșită. Chiar și cei mai educați, care rațional știu că stăm mai bine decât în trecut consideră în proporție de 50% că mergem înspre rău.

Concluzia mea politică e asta: dacă statul ignoră aceste probleme, tinerii vor ignora statul. Și vor pleca…", a scris Nicu Ștefănuță pe pagina sa de Facebook.