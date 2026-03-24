Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a venit la DC News și DC News TV. Acesta a anunțat, în exclusivitate, că România este gata să deschidă cea mai mare piață din lume pentru produsele sale, mai exact Republica Populară Chineză.

România exportă în China

Bogdan Chirieac: "Noi suntem locul 1 la exportul de pui în Uniunea Europeană, ne-ați spus asta data trecută".

Florin Barbu: "Da, noi, România, suntem locul 1 la exportul de pui în Uniunea Europeană. Asta ne oferă multe oportunități. Am avut o deplasare foarte importantă în zona Republicii Populare Chineze, unde, pentru prima dată după 30 de ani, am semnat primele protocoale de export. Vorbim aici de carne de pui, lactate, produse acvatice și suntem în acreditare, în maximum două luni finalizăm partea de cereale și produse din carnea de porc".

Bogdan Chirieac: "Asta e o știre care ar trebui să facă headline în toată presa. Deci, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, avem acord de export cu China? Adică România exportă în China?"

Florin Barbu: "Da, în următoarele luni vom exporta diverse produse. În următoarele două luni vom exporta minimum 20%-30% din produsele lactate și tot ceea ce înseamnă pui. Am avut o discuție foarte aplicată, tehnică, timp de 3 zile, 8 ore pe zi, prin care i-am convins, și știu acest lucru, că România are cea mai curată etichetă la carnea de pui. Lucrul acesta a fost confirmat chiar și de ei, la un moment dat. S-au întocmit fișele tehnice. Sunt 1,4 miliarde de oameni în Republica Populară Chineză. Este o piață foarte bună pentru România.

"Vom avea întâlnire cu toți producătorii și procesatorii români, pentru a pregăti totul pentru exportul de produse agroalimentare în China"

Să știți că discuțiile pe care le-am avut cu companiile care se vor înscrie în platformă, și anume două companii foarte importante care operează deja pe teritoriul României, au fost foarte bune. Vorbim de Cofco International. E o companie cu capital chinez, prin care vom exporta cerealele din România către Republica Populară Chineză. Deja au investiții în Dana 32 și au încă o dană în reabilitare în Portul Constanța. Acest lucru se va întâmpla cu această companie. Deja am discutat la ambasadă, în China. Am avut discuții aplicate și tehnice pentru a începe exportul de cereale în China. Cel mai mare exportator în China este reprezentat de compania care deține în România Smithfield. Aici vorbim de produsele bazate pe carnea de porc, undeva la 1,2 milioane de capete anual.

Ei dețin și Elitul din România, care procesează carnea de porc și face produse din carne de porc. Aceste două companii se vor înscrie în platformă, iar în perioada următoare vom avea întâlnire cu toți producătorii și procesatorii români, pentru a pregăti totul pentru exportul de produse agroalimentare în China. Nu-mi mai doresc ca producătorii noștri să fie umiliți la carnea de pui, la tot ce înseamnă ouă, de anumite state din Uniunea Europeană, care îi țin cu anumite analize câte 72 de ore în vamă cu produsele agroalimentare românești, care au cea mai bună calitate. Eu îmi doresc foarte mult să găsim o piață prin care fermierii, producătorii, procesatorii să aibă predictibilitate. Unde găsești această piață? Acolo unde există o populație numeroasă, iar consumul este foarte mare. Piața din Republica Populară Chineză este una foarte mare și ne poate aduce beneficii enorme.”



"Cum v-au lăsat să negociați cu China?"

Bogdan Chirieac: "Cum v-au lăsat să negociați cu China? Deși statele occidentale sunt tot timpul în China și China este la ele, din toate punctele de vedere, România era într-un fel de embargou față de China. Cum ați ajuns să negociați? Este incredibilă știrea."

Florin Barbu: „Sigur că au fost discuții avansate înainte de toate, dar, așa cum spuneți și dumneavoastră, să știți că multe state din UE au acorduri de comerț cu Republica Populară Chineză. Gândiți-vă ce înseamnă să mergi ca ministru, să stai 3 zile în China, să te întâlnești la cel mai înalt nivel, să discuți 8 ore pe zi partea tehnică și apoi să-i convingi că trebuie să reluăm acest parteneriat comercial. Discuția mea din prima zi a fost una foarte sinceră și directă către reprezentanții de acolo. Le-am spus clar că 'sunt ministrul agriculturii, fac parte din guvernul României, nu am venit în China să caut clienți. Eu am venit în China să caut parteneri'. Din prima zi, din prima oră, toate lucrurile s-au schimbat total și am intrat în concret. Am semnat protocoale pentru export. Totuși, spuneam mai devreme că multe state din Uniunea Europeană au acorduri comerciale cu China. Acolo au mers la nivel de prim-ministru, la nivel de președinte și au semnat acordurile. Credeți că mie, ca ministru, mi-a fost ușor să stau la masă cu cei mai înalți oficiali din punct de vedere politic și să negociez, după 30 de ani de absență, acorduri comerciale cu Republica Populară Chineză? Aici noi trebuie să avem o responsabilitate în statul român. Indiferent dacă ai funcție de ministru, de premier sau de președinte, trebuie să mergem împreună pentru a dezvolta țara noastră. Nu dezvoltăm altceva.”

