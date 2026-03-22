Digitalizarea, dar şi reforma companiilor de stat, subiecte de discuţie între preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Oana Gheorghiu

Într-o postare pe reţeaua X, preşedintele Nicuşor Dan a spus că "anul acesta este crucial" pentru sistemul de carte electronică de identitate.

"Am avut, zilele trecute, la Bruxelles, o discuție cu Oana Gheorghiu, viceprim-ministru, despre digitalizarea statului român și reforma companiilor de stat. Am convenit că anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate și a portofelelor digitale", a scris Nicuşor Dan.

De asemenea, spune preşedintele, "cetățenii români, inclusiv cei din diaspora, au dreptul la servicii publice moderne, digitalizate și de calitate. Ei trebuie să se poată identifica și sǎ poatǎ semna documente de la distanță, iar majoritatea serviciilor publice ar trebui să fie simple și accesibile, fără drumuri la ghișeu".

În plus, Nicuşor Dan anunţă că a pus pe masa discuţiilor şi reforma companiilor de stat, activitate pentru care Oana Gheorghiu a fost adusă în Guvern de Ilie Bolojan.

"Un alt subiect discutat a fost reforma companiilor de stat care este indispensabilă și nu mai poate fi amânată. Un stat puternic are nevoie de companii puternice", a mai scris preşedintele.

Am avut, zilele trecute, la Bruxelles, o discuție cu Oana Gheorghiu, viceprim-ministru, despre digitalizarea statului român și reforma companiilor de stat.



— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) March 22, 2026






