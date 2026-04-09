Mișcare interesantă înainte de marele anunț al lui Trump. Răzvan Dumitrescu: De ce este importantă ora

Potrivit Reuters, care citează date de la Bursa din Londra, tranzacția a implicat aproximativ 8.600 de contracte futures combinate pe petrol Brent și WTI. Operațiunea a avut loc în jurul orei 19:45 GMT, cu aproximativ trei ore înainte de anunțul oficial al lui Trump (22:30 GMT) și cu aproape două ore înainte de termenul-limită impus Iranului pentru redeschiderea Strâmtoarea Ormuz.

În acest context, jurnalistul Răzvan Dumitrescu ridică niște semne de întrebare.

„HORMUZ, Israel, SUA, Iran, razboi , stramtoare blocata, armistitiu! Asta s-a vazut! Ce nu se vede este insa cu mult mai important decat lucrurile aflate la vedere! De pilda... Niste investitori au plasat un pariu de aproximativ 950 de milioane de dolari pe scăderea prețului petrolului cu doar câteva ore înainte ca președintele Donald Trump să anunțe un armistițiu de două săptămâni cu Iranul, marți seara, potrivit Reuters, care citează date de la Bursa din Londra.



Tranzacția a implicat circa 8.600 de contracte futures combinate pe Brent și WTI si a fost efectuată în jurul orei 19:45 GMT, cu aproximativ trei ore înainte de declarația lui Trump (22:30 GMT) și la aproape două ore înainte de expirarea termenului impus de presedintele SUA pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran.



De ce este atat de importanta ora? Pentru ca dupa anunț cotațiile petrolului s-au prăbușit cu 15–19%, marcând cea mai mare scădere in aceeasi zi din 2020 si pana acum!



Analistii mai remarca ceva foarte interesant: tranzacția seamănă izbitor cu o mișcare suspectă de 580 de milioane de dolari efectuată pe 23 martie, cu aproximativ 15 minute înainte ca Trump să posteze pe Truth Social că Statele Unite au avut „conversații productive” cu Iranul.



Atunci, în doar un minut s-au tranzacționat peste 6.200 de contracte Brent și WTI, potrivit analizei Financial Times bazate pe datele Bloomberg.



După postare, prețurile petrolului s-au prăbușit cu până la 14%, profitând astfel cei care pariaseră pe scădere!!!



P.S. In liga mare, astea sunt jocurile! Liga mica joaca cu ce mai are prin buzunare, la pompa, de pe o zi pe alta...”, a scris jurnalistul Răzvan Dumitrescu pe Facebook.