Eroare în OUG pe carburanți, modificată de Guvern. Economistul Radu Georgescu: Nu va scădea niciun preț la motorină și la benzină

”Guvernul a modificat legea privind benzină și motorină. Acum două zile, am explicat că Guvernul face mari erori de judecată contabilă când a publicat această lege. Nu știu dacă cei din Guvern au citit articolul meu Cineva comenta la articolul meu că oamenii din Guvern dau niște legi care au impact în economie și apoi așteaptă să vadă ce spun despre aceste legi. După două zile de la articolul meu, Guvernul a modificat legea.

Exact ce explicam în articol. A eliminat plafonarea adaosului comercial la valoarea de 50% din adaosul comercial aferent anului 2025 și au introdus o limitare la marjă.

În articolul de acum două zile explicăm cum se calculează marjele într-o firmă. Bine, tot nu este corect ce au scris în lege. Guvernul a scris greșit formula de calcul a marjei.

Lovitură la pompă

După această lege, Guvernul va învăța o altă lecție de contabilitate. Consumul de benzină și motorină scade în România. Firmele sunt obligate de Guvern să aibă aceeași marjă ca în anul 2025.

Dar valoarea absolută a profitului brut va scădea.

Intră-n scenă magicianul

Am explicat în articolul de acum două zile că toate cheltuielile unei firme se scad din profitul brut. Atunci va intra în scenă magicianul cifrelor din firmă. Se numește contabil.

Contabilul va merge la CEO și îi va explica o magie.

Cum poate să crească prețurile și profitul brut, fără să crească marja. Este simplu. Contabilul va aloca mai multe cheltuieli în costul de producție (amortizări, salarii etc).

În acest fel, firma va putea să crească prețurile și să mențină marja. Deci atât timp cât este criză la nivel mondial, în România nu va scădea niciun preț la benzină și motorină. Guvernul ar face orice. Chiar să se facă de râs că nu știe noțiuni elementare de contabilitate, doar să nu scadă valoarea TVA-ului sau accizei la benzină și motorină.

În această perioada este foarte important să ai un contabil bun în familie și firmă. Acesta poate să te proteje de anomaliile economice votate de Guvern” a notat economistul Radu Georgescu, într-o analiză a OUG dată de Guvern, prin care bagă România în criza carburanților.